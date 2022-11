Demokratische Republik Kongo: Wird der große Kongo gegen das kleine Ruanda in den Krieg ziehen?

Zwischen der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Ruanda sind die Zeiten stürmisch, und der Zorn wächst auf der Seite von Kinshasa und Goma, wo der Aufruhr sowohl in der Bevölkerung als auch in der Führung groß ist. Die Ausweisung des ruandischen Botschafters und der Aufruf zu Demonstrationen gegen den Nachbarn Ruanda haben die Gemüter erhitzt, zumal die Intervention Ruandas und Ugandas im großen Nachbarland nicht nur eine Eintagsfliege war, sondern in Erinnerung geblieben ist, da Ruandas Kagame und Ugndas Museveni Kabila senior an die Macht gebracht haben. Die jüngsten Ereiferungen sind auf den Vormarsch einer Rebellenbewegung zurückzuführen, die nach der Niederlegung der Waffen diese wieder aufgenommen hat und im Osten des Landes Gebiete zurückgewinnt.

Die kongolesischen Streitkräfte verlieren an Boden gegenüber der M23, die von einigen Führern mit Ruanda gleichgesetzt wird. Länder und Stimmen rufen zur Ruhe auf, einige sprechen von der Entsendung von Truppen. Was ist mit der politischen Instabilität und der Gewalt im Kongo? Warum ist dieses große, reiche Land Ziel von so vielen Begehrlichkeiten und sein Volk so viel Leid ausgesetzt?

Was im Kongo geschieht, ist das Ergebnis der Geschichte, der Geografie und der Politik der kongolesischen, ruandischen und ugandischen Führer sowie der internationalen Gemeinschaft, hinter der sich die multinationalen Konzerne und alle gierigen Gold- und Mineralienhändler verbergen. Die Demokratische Republik Kongo ist aufgrund der Größe ihres Gebiets von 2.345.409 km2 ein Riese in Afrika.

Sie ist achtzigmal größer als die Kolonialmacht Belgien und viermal größer als Frankreich. Es ist der elftgrößte Staat der Welt und wird in Afrika nur von Algerien übertroffen, das gemäß der Bevölkerungszahl nach Nigeria und Äthiopien an dritter Stelle auf dem Kontinent steht. Was wäre Afrika mit einem friedlichen Kongo, der nicht in den Händen blutrünstiger Diktatoren liegt?

Ist Ihnen auf unserem Kontinent etwas aufgefallen? Je mehr Stärken die Länder haben, desto schwächer sind sie. Unsere Riesen haben alle tönerne Füße aufgrund von Krieg, Rebellengruppen, bewaffneten Gruppen oder Terroristen und unseren zivilen und militärischen politischen Eliten. Dem Kongo geht es seit Mobutu schlecht, und niemand hat eine Lösung und niemand will eine Lösung zugunsten der Völker, einschließlich der Monusco (Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo), die seit über 20 Jahren dort ist, und man sieht keine Ergebnisse. Daher kann verstehen, dass die Bevölkerung es leid ist und sich dagegen auflehnt.

Warum glauben die Kongolesen, dass hinter der M23 Ruanda steht?

Während des Völkermords an den Tutsi in Ruanda 1994 diente Mobutus Zaire als Rückzugsgebiet für die von Frankreich organisierte Operation Türkis zur Rettung des Völkermordregimes, die es den Hutu, die vor der Macht der Tutsi flohen, und auch den Trümmern der von der Ruandischen Patriotischen Front besiegten ruandischen Armee ermöglichte, nach Kivu zu gelangen.

Die Region, die von kongolesischen Tutsi bewohnt wurde, wird mit Hutu- und Tutsi-Milizen besetzt und der Ruandakrieg findet sich im Kongo wieder. Eine pro-Tutsi-Miliz entsteht, um die Hutu-Miliz zu bekämpfen und die Marginalisierung der kongolesischen Tutsi anzuprangern. Laurent Désiré Kabila übernahm später mit ruandischer und ugandischer Unterstützung die Macht und vertrieb den alten, kranken und erschöpften Diktator Mobutu.

Indem er sich von seinen Verbündeten trennte, unterschrieb Kabila sein Todesurteil, und seine Freunde von gestern unterstützten die neuen bewaffneten Milizen, darunter die M23. Diese Rebellion wurde 2013 von Kinshasa besiegt und greift heute wieder zu den Waffen, weil die kongolesischen Behörden angeblich das Abkommen über die Demobilisierung und Wiedereingliederung der Kämpfer nicht eingehalten haben. Ob aus Berichten der Vereinten Nationen oder von NGOs, die Beteiligung Ruandas in der DRK ist bekannt.

Das Land hat eine Goldraffinerie eingerichtet, obwohl es kein Gold produziert, und Schmuggel und Handel werden über Ruanda und Uganda abgewickelt. Die Instabilität im Kongo ist gesegnetes Brot für die Kapitalisten in aller Welt. Die Instabilität hat zur Folge, dass das Land nicht in der Lage ist, seine Bodenschätze und natürlichen Ressourcen (Fauna und Flora) zu kontrollieren. Uganda und Ruanda trinken nicht nur die Milch der Kuh Kongo, sondern wollen sie auch melken. Der Internationale Gerichtshof hat Uganda wegen der Besetzung eines Teils der Demokratischen Republik Kongo und der Ausbeutung ihrer Reichtümer verurteilt.

Die Ursachen für die Probleme des Kongo sind die gleichen wie in der Sahelzone: die Unfähigkeit des kongolesischen Staates, sein riesiges Territorium voller Reichtümer und seltener und wertvoller Mineralien zu kontrollieren. Im Land soll es über hundert bewaffnete Gruppen geben, von denen die meisten kriminelle Banden sind, die wegen Gold, Kobalt, Coltran, Zinn und Edelsteinen morden, plündern und vergewaltigen … Die allgegenwärtige Korruption in allen Bereichen verhindert eine angemessene Reaktion auf diese Situation, die in den letzten zehn Jahren über vier Millionen Todesopfer gefordert hat und zahlreiche Vertriebene und Verletzte zur Folge hatte.

Wahrscheinlich wird es nicht über verbale Eskalation und Demonstrationen hinausgehen, denn die DRK, die ihre Soldaten nicht bezahlen kann, weiß, dass sie gegen die kampferprobten ruandischen Soldaten, die überall in den Konfliktgebieten Afrikas stehen, nicht bestehen können. (Quelle: lefaso.net)