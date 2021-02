Die 25 schönsten Nationalparks weltweit: Serengeti National Park, Tansania, auf Platz 1

Das Portal Trip Advisor hat eine Umfrage unter seinen Usern gestartet, um die beliebtesten Nationalparks weltweit zu nominieren. Unter den 25 Bestplatzierten ist Afrika würdig vertreten.

Auf Platz 1 rangiert der Serengeti Nationalpark in Tansania. Der Serengeti Nationalpark ist Tansanias ältester Park & weltberühmt für das sich jährlich wiederholende Naturschauspiel, die Tiermigration. Sechs Millionen Gnuhufe setzen sich in Bewegung und mehr als 200.000 Zebras und 300.000 Thomson-Gazellen schließen sich dem Zug an.

Doch auch außerhalb der Wanderungen hat dieses Naturweltwunder Beeindruckendes zu bieten: große Büffelherden, kleinere Gruppen von Elefanten und Giraffen, mehrere tausend Elen-, Leier- und Kuhantilopen, Impalas und Grantgazellen.

Das ist aber noch nicht alles bezüglich Tansania: 2 weitere Parks des Landes wurden ausgezeichnet, und zwar der Kilimanjaro National Park auf Platz 12, und der Tarangire Nationalpark auf Platz 14.

Auf Platz 3 finden wir die Massai Mara National Reserve in Kenia, und der Kruger Nationalpark in Südafrika erhielt Platz 5.

Drücken wir die Daumen, dass man in naher Zukunft wieder diese außergewöhnlichen Parks besuchen können wird! (Foto: IanZA/Pixabay)

HIER die gesamte Liste.