DR Kongo: Ukraine baut auf Dr. Mukweges Erfahrung

Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege (Foto) baut seine Expertise auf internationaler Ebene weiter aus, unter anderem, indem er kürzlich eine ukrainische Delegation im Panzi-Krankenhaus in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo empfing. Angesichts der verheerenden Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges versuchen die ukrainischen Behörden, sich von Dr. Mukweges Methoden zur Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt inspirieren zu lassen.

Die Wahl Mukweges und seines Krankenhauses kommt nicht von ungefähr. Seine Arbeit in der Begleitung und Behandlung von Überlebenden sexueller Gewalt hat ihn zu einer weltweit anerkannten Persönlichkeit in diesem Bereich gemacht. Das medizinische und psychosoziale Team von Panzi hat im Laufe der Jahre ganzheitliche Methoden entwickelt, um auf die traumatischen Erlebnisse von Frauen in Konfliktgebieten zu reagieren, wobei der Schwerpunkt auf medizinischer, psychologischer und rechtlicher Unterstützung liegt.

Die ukrainische Delegation besuchte den Ort nicht nur, um die in Panzi angewandten Praktiken zu beobachten, sondern auch, um Lehren zu ziehen, die auf den ukrainischen Kontext anwendbar sind. Seit 2018 ist die Panzi-Stiftung bereits in der Ukraine aktiv, wo sie sich an der Betreuung von Überlebenden sexueller Gewalt beteiligt.

Dieser neuerliche Besuch, der von den ukrainischen Behörden angeregt wurde, zeugt von einem noch tieferen Engagement. Indem er seine Erfahrungen teilte, betonte Mukwege die Bedeutung einer umfassenden Betreuung der Opfer, insbesondere in Kriegskontexten, in denen sexuelle Gewalt häufig als Kriegswaffe eingesetzt wird.

Diese Initiative stellt einen Wendepunkt in den ukrainischen Bemühungen dar, die Versorgung von Opfern konfliktbedingter Gewalt zu verbessern. Die Ukraine versucht, sich von Dr. Mukweges Fachwissen inspirieren zu lassen, um diese Praktiken an die besonderen Bedürfnisse ihrer betroffenen Bevölkerung anzupassen. „Wie die Demokratische Republik Kongo befindet sich auch die Ukraine in einem bewaffneten Konflikt. Wir stehen vor der gleichen Herausforderung. Indem wir unsere Erfahrungen austauschen und voneinander lernen, wird es uns gelingen, ein System zur Unterstützung von Überlebenden sexueller Gewalt in unserem Land zu entwickeln“, sagte Vasyl Lutsyk, Mitglied der ukrainischen Delegation.

Diese Partnerschaft stärkt auch die Idee, dass trotz geografischer Entfernungen und kultureller Unterschiede gemeinsame Lösungen gefunden werden können, um dem durch Krieg und sexuelle Gewalt verursachten Leid zu begegnen. Dr. Mukwege, der seinem Engagement für Gerechtigkeit und die Würde von Frauen treu geblieben ist, setzt damit seine Mission der globalen Wirkung fort, indem er sich mit Ländern zusammenschließt, die mit ähnlichen Krisen konfrontiert sind wie die DR Kongo, die sie seit Jahrzehnten durchlebt. (Quelle: lanouvelletribune.info)