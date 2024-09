ECA-Exekutivsekretär: Afrikas Zukunft hängt von der Führung durch die Jugend ab

New York, 21. September 2024 (ECA) – Der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Afrika (ECA), Claver Gatete, hat die Notwendigkeit betont, dass Afrikas Jugend eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Kontinents spielt. Während eines Treffens zum Thema „Afrika mit von der Jugend getriebenen Lösungen transformieren“ am 20. September in New York forderte er konzertierte Anstrengungen, um das Potenzial der afrikanischen Jugend für nachhaltiges Wachstum freizusetzen.

„Afrikas Jugend ist nicht nur die Zukunft; sie ist die gegenwärtige treibende Kraft unseres Kontinents, und sie muss eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres Pakts für die Zukunft spielen“, sagte Herr Gatete während der Sitzung, die im Vorfeld des Gipfels der Zukunft unter dem Motto „Afrika mit von der Jugend getriebenen Lösungen transformieren“ stattfand.

Mit der Erwartung, dass Afrika bis 2030 42 % der weltweiten Jugendbevölkerung ausmachen wird, betonte der Exekutivsekretär der ECA, dass der Erfolg des Kontinents und der Welt tief mit den Beiträgen seiner jungen Menschen verbunden ist.

Trotz dieses demografischen Vorteils erkannte Herr Gatete die erheblichen Herausforderungen an, denen Afrikas Jugend gegenübersteht, insbesondere beim Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten. Er wies auf hohe Arbeitslosenquoten, ein Bildungssystem, das nicht auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abgestimmt ist, und unzureichende Investitionen in die Entwicklung von Fähigkeiten hin.

„Die Realität ist hart: Ohne dringende Investitionen in Bildung, Entwicklung von Fähigkeiten und insbesondere digitale Fähigkeiten könnte es Afrikas junge Bevölkerung schwer haben, ihr volles Potenzial zu erreichen“, warnte er.

Zentral in Herrn Gatetes Botschaft war die transformative Kraft der Digitalisierung. Er erläuterte das Potenzial der afrikanischen digitalen Wirtschaft, die bis 2025 voraussichtlich 75 Milliarden Dollar erreichen wird, und stellte fest, dass künstliche Intelligenz bis 2030 voraussichtlich 1,2 Billionen Dollar zum BIP Afrikas beitragen wird. Er warnte jedoch, dass das Ausschöpfen dieser Chancen erhebliche Investitionen erfordert.

„Wir müssen die Chancen des Globalen Digitalen Pakts ergreifen“, betonte er und hob die dringende Notwendigkeit hervor, die digitale Kluft in Afrika zu überbrücken. Derzeit hat nur 37 % der Bevölkerung des Kontinents Zugang zum Internet, wobei die Kluft Frauen überproportional betrifft.

Er hob auch die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA) als wichtigen Treiber für Wirtschaftswachstum und Jugendförderung hervor. Er betonte die Bedeutung der Nutzung der komparativen Vorteile Afrikas in Sektoren wie Landwirtschaft, verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungen, um regionale Wertschöpfungsketten zu schaffen.

„Wir können die beispiellosen Chancen in der regionalen Integration, Digitalisierung und Entwicklung von grüner Energie nicht genug betonen“, bemerkte er und verwies auf die AfCFTA als Katalysator für die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftliche Transformation.

In Bezug auf Bildung forderte er Regierungen und politische Entscheidungsträger auf, Investitionen in Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) sowie in die berufliche Bildung zu priorisieren. „Investitionen in MINT und die technische und berufliche Bildung sind unverzichtbar, um die produktiven Fähigkeiten junger Menschen aufzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Länder zu gewährleisten.“

Während er die Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft der afrikanischen Jugend feierte, warnte er, dass Untätigkeit ihr Potenzial untergraben könnte. „Es wäre unverzeihlich, wenn sie durch die Handlungen, die wir heute nicht unternehmen, benachteiligt werden“, sagte Gatete und bekräftigte das Engagement der ECA, Afrikas Jugend bei ihrem Streben nach sozialem und wirtschaftlichem Fortschritt zu unterstützen. „Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, in der die afrikanische Jugend den Kontinent zu einer besseren, gerechteren Welt führt.“

Während Afrika sich auf die Ergebnisse des Gipfels der Zukunft vorbereitet, sind die Ausführungen Gatetes ein klarer Aufruf zum Handeln: Afrikas junge Menschen müssen die Führung übernehmen, Innovationen vorantreiben und nachhaltigen Fortschritt für den Kontinent und darüber hinaus gewährleisten.