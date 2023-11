Freie Bahn für Migrantenschleuser: Niger bestraft Brüssel und hebt Gesetz gegen Schleuser auf

Nigers Übergangspräsident General Abdourahmane Tchiani (Foto) hat per Verordnung das Gesetz aus dem Jahr 2015 aufgehoben, das den Menschenschmuggel kriminalisierte und von der Europäischen Union stark unterstützt wurde, wie das Portal Mondafrique aus autorisierter Quelle erfuhr.

Diese Nachricht dürfte in Brüssel für Aufregung sorgen, wo die Unterstützung für das am 26. Juli gestürzte sozialistische Regime in Niger vor allem auf dem erklärten Willen der Behörden beruhte, die Migrantenströme zu bekämpfen, die von Libyen aus nach Europa gelangen wollen. Nach dem Gesetz 2015-36 mussten Nigrer, die in irgendeiner Weise den Transport ausländischer Migranten in den Norden, nach Libyen und Algerien, erleichterten, mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.

Seit der Verabschiedung des von der EU inspirierten und mit technischer Unterstützung der Vereinten Nationen erstellten Gesetzes am 26. Mai 2015 waren die im Norden Nigers ansässigen Schleusernetzwerke zerschlagen und ein Großteil ihrer Aufnahme- und Transportinfrastruktur beschlagnahmt worden, auch wenn die Aktivitäten im Untergrund weitergingen.

Das Gesetz bezeichnete es als „Schleusung von Migranten“, „die illegale Einreise (nach Niger) einer Person, die weder Staatsangehöriger noch dauerhaft ansässig ist, zu gewährleisten, um direkt oder indirekt einen finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteil zu erlangen“. Zuwiderhandlungen wurden mit Haftstrafen von fünf bis unter zehn Jahren und Geldstrafen von einer Million bis zu fünf Millionen CFA-Francs geahndet.

Obwohl das Gesetz vorgab, ihre Rechte schützen zu wollen, hatte es dazu geführt, dass Niger zu einem Hub wurde, in dem Migranten aus West- und Zentralafrika auf ihrem Weg nach Norden festgehalten wurden.

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) betreibt in Niamey ein sehr großes Auffanglager mit 1.000 Plätzen, um die Migranten in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Eine Verstärkung der Grenzkontrolldienste war ebenfalls von der Europäischen Union, der IOM und den USA finanziert worden.

Niger soll beschlossen haben, das Gesetz aufzuheben, um die wiederholten Stellungnahmen der Europäischen Union gegen den Staatsstreich vom 26. Juli, ihre Unterstützung für die sehr harten Sanktionen der Gemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) und ihre Aufrufe zur Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu bestrafen.