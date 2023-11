Lesetipp/taz: Ostafrika-Gipfel in Tansania beendet – Raus aus Kongo, rein nach Somalia

Die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) leitet auf ihrem Gipfel den Rückzug ihrer Eingreiftruppe aus der DR Kongo ein. Somalia wird neues EAC-Mitglied.

„Wir treten nicht nur einem Regionalblock bei, sondern einer Staatenfamilie“, erklärt Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud, als er beim Gipfel der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) in der tansanischen Stadt Arusha auf das Podium tritt. Unter Applaus wird er von seinen Amtskollegen herzlich willkommen geheißen.

Es wurde entschieden, „die Somalische Föderation als volles Mitglied der EAC mit aufzunehmen“, heißt es in der Abschlusserklärung des jährlichen Gipfeltreffens am Freitag. Damit beginnt ein sechsmonatiger Zeitraum, in welchem die Beitrittsverträge ausgearbeitet werden. Am Ende dieses Prozesses wird das Bürgerkriegsland Somalia zum achten Mitglied des Regionalblocks.

