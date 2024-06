Fußball/African Nations Cup 2025: Es wird ein Wintermärchen

Die Afrikanische Fußballkonföderation hat die Verschiebung der 35. Ausgabe des Afrikacups der Nationen beschlossen. Das Turnier wird im Winter in Marokko stattfinden, und zwar vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026, wie die CAF auf X bekanntgab.

Das Verschieben ist mittlerweile in Mode bei der CAF: die CAF 2021 in Kamerun wurde wegen COVID auf Januar-Februar 2022 verschoben, und die CAN 2023 in der Côte d’Ivoire wurde wegen der Wetterverhältnisse im Gastgeberland zwischen Januar und Februar 2024 ausgetragen.