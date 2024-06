Afrika: Die Millionäre definieren Migration im Jahr 2024 neu

Entgegen der landläufigen Meinung ist Migration nicht nur ein Privileg der Armen. Selbst dieWohlhabendsten finden heute zwingende Gründe, Grenzen auf der Suche nach neuen Chancen, mehr Sicherheit oder einfach einer Veränderung ihrer Lebensumstände zu überschreiten. Im Jahr 2024 werden laut Henley & Partners rund 128.000 Millionäre voraussichtlich aus ihren Ländern auswandern. Der afrikanische Kontinent, mit zwei Ländern unter den Top 10 der Welt, wird voraussichtlich mehr Auswanderungen als Zuwanderungen verzeichnen.

Unterschiedliche Motivationen veranlassen diese Milliardäre, ihren Wohnsitz zu verlegen. Nach Jahren, in denen die Migration von Millionären aufgrund der Covid-19-Gesundheitskrise deutlich zurückging (12.000 im Jahr 2020 und 25.000 im Jahr 2021), dürfte sich die Bewegung mit der 2022 begonnenen Erholung (84.000 Millionäre) und dem 2023 erreichten Rekordhoch (120.000) laut den Daten von Henley & Partners wieder verstärken.

Für 2024 wird prognostiziert, dass die Millionärsmigration einen neuen Rekord von 128.000 erreichen könnte. Dieses Phänomen wird häufig als Indikator für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit eines Landes gesehen.

Darüber hinaus zeigt die Rangliste, dass chinesische Millionäre mit einem Nettoabwanderungssaldo von 15.200 an der Spitze stehen, gefolgt von Engländern (-9.500) und Indern (-4.300). Zu den beliebten Zielen dieser wohlhabenden Migranten gehören die Vereinigten Arabischen Emirate (+6.700), die Vereinigten Staaten (+3.800), Singapur (+3.500), Kanada (+3.200) und Australien (+2.500).

In Afrika gibt es laut Henley & Partners einen klaren Trend zum Abgang von Millionären. Südafrika und Nigeria, die beide zu den Top 10 der Länder mit den meisten Millionärsabgängen weltweit gehören, spielen bei diesem Phänomen eine Schlüsselrolle. Im Jahr 2024 könnte Südafrika 600 Millionäre und Nigeria 300 Millionäre verlieren, was eine Gesamtzahl von 900 für diese beiden Länder bedeuten würde.

Trotz einiger Ansiedlungen von Millionären aus anderen Regionen in Afrika ist die Nettoabwanderungsbilanz für den Kontinent mit 700 Millionären negativ. Dies spiegelt die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen wider, mit denen diese Länder konfrontiert sind, mit potenziellen Auswirkungen auf ihre künftige wirtschaftliche Entwicklung.

Den Ausführungen der in London ansässigen Firma zufolge gibt es verschiedene Gründe, die Millionäre zur Auswanderung bewegen: Sicherheit, finanzielle Stabilität, Steuern, Lebensqualität, Bildung, politische Stabilität und Gesundheitssystem. Diese Faktoren erklären zum Teil die massive Abwanderung aus Südafrika, trotz seines beträchtlichen Wirtschaftspotenzials.

Henley & Partners schätzt, dass es im April 2024 in Südafrika etwa 374.00 Millionäre geben wird, ein deutlicher Rückgang um 20 % im Vergleich zu einem Jahrzehnt, während es in Nigeria 8.200 Millionäre geben wird, 45 % weniger als zehn Jahre zuvor, was hauptsächlich auf die anhaltende Abwertung der Währung des Landes zurückzuführen ist. (Quelle: hespress)