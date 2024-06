Russische Kriegsschiffe auf libyschem Marinestützpunkt gelandet

Symbolbild

Mehrere russische Kriegsschiffe sind kürzlich zu einem „Höflichkeitsbesuch“ auf dem Marinestützpunkt Tobruk im Osten Libyens gelandet. Der Besuch wurde am Sonntag mit einer von den Libyern organisierten Zeremonie begangen, um die russische Partnerschaft zu begrüßen. Dieser Besuch ist Teil des umfassenderen Plans Russlands, seinen Einfluss in Afrika auszuweiten.

Beide Seiten wollen über diese Übung die Zusammenarbeit in den Bereichen Ausbildung, Wartung, technische und logistische Unterstützung aufnehmen. Darüber hinaus hoffen beide Seiten, den Austausch von Fachwissen und Informationen zu erleichtern und die Zusammenarbeit im Bereich der Marinesicherheit zu verbessern.

„Angesichts des wachsenden russischen Einflusses haben die Vereinigten Staaten und die Europäische Union in den letzten zwei Jahren versucht, Haftar für sich zu gewinnen“, heißt es in einem Bericht der Wochenzeitung Arab Weekly. „Es gab eine Reihe von Besuchen europäischer Beamter in Benghazi. Bei zwei Gelegenheiten bot die italienische Premierministerin Giorgia Meloni wirtschaftliche und sicherheitspolitische Verträge und Abkommen an, wenn Haftar sich verpflichtet, bei der Eindämmung des Migrantenstroms nach Europa mitzuwirken“, heißt es weiter. (Quelle: Business Insider Newsletter