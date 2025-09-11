Ghana tritt Trumps Liste von Abschiebeländern bei – 14 Migranten in Accra eingetroffen

Ghana ist das neueste afrikanische Land, das im Rahmen der Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump abgeschobene Migranten aufnimmt. 14 westafrikanische Migranten trafen nach ihrer Ausweisung aus den Vereinigten Staaten in Accra ein. Damit ist Ghana offiziell der Liste afrikanischer Staaten beigetreten, die mit dem umstrittenen Abschiebeprogramm der Trump-Regierung kooperieren und ihre Türen für Migranten öffnen, die aus den USA ausgewiesen wurden.
Präsident John Dramani Mahama bestätigte, dass bereits eine Gruppe von 14 Abgeschobenen, darunter Nigerianer und ein Gambier, in Accra eingetroffen sei. Nach seinen Angaben sorgte die ghanaische Regierung umgehend für deren Weiterreise in ihre jeweiligen Herkunftsländer und betonte damit die Rolle des Landes als vorübergehendes Transitland, nicht aber als endgültiges Ziel.
Mahama setzte keine Obergrenze für die Zahl der Abgeschobenen, die Ghana aufnehmen werde, verteidigte jedoch die Vereinbarung mit Verweis auf die regionalen Verpflichtungen des Landes.
„Die USA sind mit der Bitte an uns herangetreten, Drittstaatsangehörige aufzunehmen, die aus den Vereinigten Staaten abgeschoben werden. Wir haben zugestimmt, dass westafrikanische Staatsangehörige akzeptabel sind, da alle unsere westafrikanischen Brüder und Schwestern kein Visum benötigen, um in unser Land einzureisen“, sagte er gegenüber Journalisten. Seine Bemerkungen unterstrichen die Reisefreiheit innerhalb Westafrikas und signalisierten zugleich Accras Bereitschaft, mit Washingtons Vorstoß zur Ausweitung von Abschiebeabkommen zusammenzuarbeiten.
Trumps Abschiebe-Abkommen mit Afrika
Die Trump-Regierung hat ihre Bemühungen verstärkt, solche Abkommen mit afrikanischen Regierungen abzuschließen, um durch medienwirksame Rückführungen in sogenannte „Drittländer“ irreguläre Migration abzuschrecken.
Bei einem Treffen im Juli 2025 im Weißen Haus mit den Präsidenten von Mauretanien, Senegal, Sierra Leone, Guinea-Bissau und Liberia brachte US-Präsident Donald Trump die Idee ins Spiel, afrikanische Staaten als Aufnahmeorte für Migranten einzubinden – im Rahmen breiterer Gespräche über Handel, Sicherheit und Entwicklung.
Während mehrere Länder wie Ruanda, Uganda, Südsudan und Eswatini ähnliche Vereinbarungen akzeptierten, lehnten andere wie Nigeria ab und erklärten, dass solche Abkommen politisch wie rechtlich nicht umsetzbar seien.
Dennoch verlief die Umsetzung zügig: Im Juli wurden fünf Migranten nach Eswatini und acht in den Südsudan abgeschoben, im August folgten sieben nach Ruanda, nachdem Kigali zugestimmt hatte, im Laufe der Zeit bis zu 250 Abgeschobene aufzunehmen.
Die Politik ruft jedoch Kritik von Migrantenorganisationen und Menschenrechtsgruppen hervor, die warnen, dass viele Abgeschobene in ihren Aufnahme- oder Transitländern unsicheren oder gar gefährlichen Bedingungen ausgesetzt seien.
Der Fall von Kilmar Abrego Garcia, der gegen seine Abschiebung kämpfte, während Pläne bestanden, ihn nach Uganda oder Eswatini zu schicken, verdeutlicht die wachsenden Spannungen.
Seine Anwälte argumentierten, die US-Regierung habe versucht, ihn durch die Drohung einer Verlegung in Länder, in denen er Verfolgung befürchtete, zu einem Vergleich zu zwingen.
Vor diesem Hintergrund verdeutlicht Ghanas Aufnahme in die Liste der „Abschiebeländer“ Trumps die zunehmenden geopolitischen Dimensionen des Programms.
Zugleich wirft es Fragen auf, wie weit afrikanische Staaten bereit sind, mit Washingtons Einwanderungsagenda zu kooperieren – und welche Schutzmaßnahmen, wenn überhaupt, für die Abgeschobenen gelten sollen. (Quelle: Newsletter Businessinsider)