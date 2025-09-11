Südafrika, das weiterhin auf beiden Seiten taktiert, prangert die Brutalität seines guten Freundes Russland an

Südafrika hat kürzlich die Handlungen Russlands gegen die Ukraine über eine Erklärung des Außenministeriums (Department of International Relations and Cooperation, DIRCO) verurteilt. Obwohl Südafrika derzeit eine wachsende Beziehung zu Russland pflegt, äußerte es sich gegen Moskaus Entscheidung, ukrainische Rentner anzugreifen.
Berichten zufolge wurde am Dienstag ein ukrainisches Dorf von einem russischen Luftangriff getroffen, bei dem 24 ältere Menschen getötet wurden, die gerade ihre Renten abholten. Der Angriff scheint einen Nerv beim BRICS-Partner Südafrika getroffen zu haben. Laut Bloomberg zeigte sich das Land „zutiefst besorgt“ über das Ausmaß der verübten Gewalt.
„Das gezielte Angreifen von Zivilisten ist ein eklatanter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht“, erklärte das Außenministerium am Mittwoch. „Südafrika ist zutiefst besorgt über die wahllosen Angriffe auf Zivilisten, die durch einen russischen Angriff, bei dem Rentner getötet wurden, verursacht wurden.“
Dies ist nicht das erste Mal, dass Pretoria russisches Handeln kritisiert. Bereits im August hatte Südafrika beschlossen, Berichte zu prüfen, wonach russische Firmen junge Frauen für Auslandsjobs anwarben – Tätigkeiten, die möglicherweise Moskaus Krieg in der Ukraine über Drohnenfabriken unterstützen.
In Bezug auf den Krieg in Osteuropa bleibt Südafrika allerdings auf Distanz und verfolgt eine blockfreie Haltung. Es setzt sein Balance-Spiel zwischen dem Westen und dem langjährigen Verbündeten Russland fort.
Die Haltung des Landes orientiert sich meist an der Idee eines Waffenstillstands, wodurch Pretoria bilaterale Beziehungen zu beiden Seiten pflegen kann. Dies zeigte sich, als der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa erstmals seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj zu einem Besuch in Afrika empfing.
In den vergangenen Wochen bot Südafrika zudem an, die Rolle eines Vermittlers zwischen den beiden Kriegsparteien zu übernehmen. „Südafrika fordert nicht nur eine Deeskalation und einen Waffenstillstand, sondern appelliert auch an alle Parteien des Konflikts, das Völkerrecht einzuhalten“, hieß es in der Erklärung. „Diese Verstöße gegen das Völkerrecht verschärfen die derzeitigen globalen Spannungen.“
Südafrikas Absicht, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden
Anfang August sprach Präsident Cyril Ramaphosa innerhalb von nur zwei Tagen direkt sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Innerhalb von 48 Stunden informierte ihn jeder der beiden Staatschefs über den aktuellen Stand des Konflikts.
Diese Gespräche verdeutlichten das diplomatische Balance-Spiel des Landes und zugleich Ramaphosas Bestreben, Südafrika als glaubwürdigen Vermittler in einem der schwierigsten Konflikte der Gegenwart darzustellen.
Am 7. August sprach Ramaphosa mit Putin, nachdem dieser ihm angeboten hatte, ihn über den Stand des ukrainischen Friedensprozesses zu informieren und mögliche Bereiche gemeinsamen Interesses auszuloten. Putin zeigte sich beeindruckt und dankbar für Südafrikas Engagement bei der Förderung von Friedensgesprächen – eine bemerkenswerte Anerkennung vonseiten eines Regimes, das externe Vermittlungsversuche bislang meist als nutzlos oder voreingenommen abgetan hatte.
Am darauffolgenden Tag wandte sich der südafrikanische Präsident nach Kiew. Ramaphosa wurde in einem Telefongespräch mit Selenskyj über die ukrainische Position im Friedensprozess informiert, so eine Mitteilung des südafrikanischen Präsidialamts.
Der ukrainische Präsident lobte Südafrika für dessen fortwährende Unterstützung bei der Suche nach einer friedlichen Lösung und bekräftigte Kiews Engagement für die Schaffung eines langfristigen Friedens. (Quelle: Newsletter Businessinsider)