Hungerstreik in Marokko: 18 senegalesische Fans prangern eine schweigende Justiz an

Symbolbild

Nach dem Zwischenfall während des Finales des Afrikanischen Nationen-Pokals wurden achtzehn senegalesische Fans inhaftiert. Nun treten sie in einen Hungerstreik, um gegen die Unklarheit der Vorwürfe, ungerechte Verhörbedingungen und das Fehlen von Dolmetschern für Wolof zu protestieren. Ihr Prozess, der bereits mehrfach verschoben wurde, weckt Sorgen hinsichtlich der Achtung ihrer grundlegenden Rechte. Im Senegal beginnt dieser Fall, die Spannungen rund um den justiziellen Umgang mit afrikanischen Staatsangehörigen im Ausland zu erhöhen.

Fans seit dem Finale in Haft

Seit dem 18. Januar, dem Tag des Finales des Afrikanischen Nationen-Pokals in Rabat, werden achtzehn senegalesische Fans in Marokko festgehalten. Die Festnahmen folgten auf gewalttätige Ausschreitungen auf den Rängen und rund um das Spielfeld, nachdem das Spiel zwischen Marokko und Senegal eskaliert war. Der letztliche Sieg der „Lions de la Teranga“ (1:0 nach Verlängerung) konnte die Lage nicht beruhigen.

Den Fans wird „Hooliganismus“ vorgeworfen; sie stehen im Verdacht, Gewalttaten gegen Sicherheitskräfte begangen, Sporteinrichtungen beschädigt und Gegenstände geworfen zu haben. Laut ihrem Anwalt Patrick Kabou erklären sie jedoch, nicht zu wissen, was ihnen konkret zur Last gelegt wird.

Hungerstreik als Protest gegen Ungerechtigkeit

In einem an die Presse übermittelten Schreiben erklären die Inhaftierten, sie seien „auf Französisch und Arabisch“ verhört worden – Sprachen, die sie nicht beherrschen, da sie ausschließlich Wolof sprechen. Sie fordern zumindest, dass ihre Version der Ereignisse angehört wird.

Angesichts dessen, was sie als „Verweigerung von Gerechtigkeit“ empfinden, haben sie beschlossen, in den Hungerstreik zu treten, der am Freitag, dem 6. Februar 2026, begonnen hat. „Wir beginnen ein fortgesetztes Fasten in Gebet und Besinnung, bis zu dem Tag, an dem die marokkanische Justiz uns die Möglichkeit gibt, uns zu äußern“, schreiben sie.

Ein Prozess, der sich durch Verschiebungen verzögert

Die erste Anhörung, die für Ende Januar vorgesehen war, wurde auf Antrag der Anwälte vertagt. Eine neue Verhandlung fand am Donnerstag, dem 5. Februar, statt, doch der Antrag auf vorläufige Freilassung der Fans wurde abgelehnt. Der Prozess wurde aufgrund eines Streiks marokkanischer Anwälte erneut auf den 12. Februar verschoben. Diese justizielle Verzögerung verstärkt die Verbitterung der Familien und eines Teils der senegalesischen Öffentlichkeit, die sich über die Fairness der Behandlung dieser Fans Gedanken macht.

Ein hochspannendes Finale

Am 18. Januar geriet das Finale des Afrika-Cups 2025 ins Chaos, nachdem Marokko in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen bekam – unmittelbar nach einem aberkannten Tor für Senegal. Senegalesische Spieler, angefeuert von ihrem Trainer Pape Thiaw, hatten kurzzeitig das Spielfeld verlassen, kehrten jedoch auf Bitten ihres Kapitäns Sadio Mané zurück.

Anschließend eskalierten die Ränge. Mehrere senegalesische Fans versuchten, den Platz zu stürmen. Der marokkanische Elfmeter, der nach einer langen Unterbrechung ausgeführt wurde, wurde verschossen. Diese Vorfälle führten dazu, dass die CAF Sanktionen gegen beide nationalen Fußballverbände verhängte. (Quelle: afrik.com)