IGB-Bericht: Lage der afrikanischen Arbeitnehmer verschlechtert sich weiter

Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat am Mittwoch, den 12. Juni, seinen Jahresbericht über die Rechte der Arbeitnehmer in der Welt veröffentlicht. Der IGB veröffentlicht ein spezielles Dossier über den afrikanischen Kontinent, einen Bericht, der auf einer Umfrage unter 107 Gewerkschaften auf dem Kontinent basiert. Das Dokument beschreibt die Lage der Gewerkschaften auf dem Kontinent, die aus der Sicht des Gewerkschaftsbundes nicht sehr gut ist, berichtet RFI.

Die Bilanz wird insgesamt gesehen jedes Jahr etwas schlechter, da der Kontinent von einer Durchschnittsnote von 3,26 im Jahr 2022 auf 3,88 im Jahr 2023 gesunken ist. Die Note 5 ist die schlechteste Note, die im Bereich der Vereinigungsfreiheit vergeben wird.

In 93% der afrikanischen Länder wurde das Streikrecht im vergangenen Jahr verletzt. Im gleichen Maße wurde Arbeitnehmern das Recht auf die Gründung einer Gewerkschaft oder den Beitritt zu einer bestehenden Gewerkschaft verweigert. Diese Situation hängt sehr oft mit dem informellen Aspekt der Arbeitswelt zusammen, erklärt der Internationale Gewerkschaftsbund, aber nicht nur.

Entlassungsdrohungen immer häufiger

Auch der politische Kontext spielt eine große Rolle. So hat in Nigeria die Zahl der inhaftierten Gewerkschafter zugenommen. In Madagaskar und Guinea haben sich die Drohungen, streikende Mitarbeiter zu entlassen, vervielfacht, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Gewerkschaften in Burkina Faso seit dem Militärputsch nicht mehr zusammenkommen können.

Auch in Gabun und im Tschad sind die Gewerkschaften nicht mehr in der Lage, frei zu agieren. Dies schränkt den sozialen Dialog drastisch ein, so die Schlussfolgerung des IGB-Berichts.