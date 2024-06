Lesetipp/FR: Globaler Süden – Klimaschutz für und mit Feminismus

Frauen aus dem Globalem Süden fordern im Kampf gegen die Erderwärmung mehr Raum. Starke Frauen für starken Klimaschutz in Afrika“: So lautete der Titel einer der Begleitveranstaltungen zur Klimakonferenz in Bonn. Frauen seien nicht nur Opfer der Klimakrise, sondern beteiligen sich auch aktiv an der Entwicklung von Schutzmaßnahmen, sagte am Dienstag die feministische Aktivistin und Anwältin Mwanahasmisi Singano, aus Kamerun.

Allerdings, heißt es in Bonn, muss nachhaltige Entwicklung stärker gefördert und die Menschen vor Ort in die Lage versetzt werden, zum Klimaschutz beizutragen. Nach Angaben der Welthandelskonferenz fließen bisher nur rund zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien nach Afrika.

Lesen Sie HIER weiter.