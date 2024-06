Falsche Schamanen ahmen mithilfe von KI die Stimmen Verstorbener nach und betrügen verzweifelte Südafrikaner

Die Polizei des Landes warnt vor einer Zunahme von Straftaten, die mit Hilfe eines Computerprogramms begangen werden, das die vermeintlichen Stimmen verstorbener Verwandter nachahmt, und vor falschen Predigern, die sich den weit verbreiteten Glauben an diese alten Kulte zunutze machen, berichtet die spanische Zeitung El Pais.

Pearce Banjolo konnte nicht glauben, was der Kriminaltechniker ihm sagte: Die Stimme, die ihm als die seiner verstorbenen Großmutter präsentiert wurde, war in Wirklichkeit ein geklontes Geräusch, dank des Programms für künstliche Intelligenz (KI) Speechify, das online verfügbar ist. „Ich suchte verzweifelt nach einer Führung durch die Geister meiner verstorbenen Vorfahren und war ein leichtes Ziel“, gesteht Banjolo aus Soweto, einem großen Vorort von Johannesburg, in dem die große Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist.

„Viele Menschen wenden sich an Heiler oder Sangomas, wie sie in der in Südafrika vorherrschenden IsiXhosa-Sprache genannt werden. Sangomas verdienen seit jeher ihren Lebensunterhalt, indem sie mit Kräutern und Weihrauch Krankheiten heilen oder Tierknochen auf den Boden werfen, um die Vergangenheit einer Person zu deuten und die Zukunft vorherzusagen. Obwohl Südafrika ein Land ist, in dem 89 Prozent der Bevölkerung behaupten, in christlichen Traditionen aufgewachsen zu sein, praktiziert ein Großteil der schwarzen Bevölkerung – 49 Millionen von 60 Millionen – den afrikanischen Ahnenkult, den die Sangomas anbieten“, so Gogo Twane Zulu, ein Heiler und Koordinator der African National Association of Healers of South Africa.

„Südafrikas neue Schamanen sind in ihren Zwanzigern, gebildet, haben Zehntausende von Anhängern in den sozialen Medien und sind manchmal Stars in Reality-TV-Shows. Vor dem Internet benutzten Sangomas oder Schamanen Tierreste, verbrannten Weihrauch, um böse Geister abzuwehren, kleideten sich in Tierfelle und trafen sich mit ihren Klienten in Lehm- und Strohhütten, sagt er. Aber „das Internet hat dieses Bild auf den Kopf gestellt, sie sind jetzt „Influencer-Sangomas“.

Verschuldet und betrogen

Es war dieses Bild, das Banjolo und viele andere anzog. „Mir wurde gesagt, dass ein Sangoma den Geist meiner verstorbenen Großmutter bringen würde, aber ich musste R10 000 (500 €) im Voraus bezahlen. Ich lieh mir Geld von meinen Brüdern, überwies das Geld digital und der Sangoma lud mich in eine Hütte ein, wo er sich in Trance versetzte, den Geist meiner Großmutter auferstehen ließ und mir Anweisungen gab“, erklärt er. „Ich war ein leichtes Ziel“.

Am Tag der Zeremonie, so erinnert sich Banjolo, wurde er aufgefordert, in einer Lehmhütte zu hocken. Ein Vorhang trennte ihn von dem Sangoma, den er nach den Ritualen nicht sehen sollte. „Eine mürrische Stimme, die der meiner Großmutter ähnelte, drang hinter dem Vorhang hervor und erklärte mir, warum mein Leben ein Chaos sei und wie ich ihren Geist besänftigen könne, um meine Probleme zu lösen“, erinnert er sich. Ein paar Stunden nach dem Ritual wurde ihr klar, dass es sich um einen Schwindel handelte. „Die Stimme war von einem KI-Programm reproduziert worden, und sie hatten einen Lautsprecher benutzt. Es gab keinen Sangoma hinter dem Vorhang. Ich war untröstlich. Ich war ausgeraubt worden, hatte Schulden bei meinen Brüdern und war immer noch arbeitslos“, erklärt er.

Oberst Brian Malope, forensischer Ermittler bei der Abteilung für schwere Betrugsdelikte der südafrikanischen Polizei, hat schon viele ähnliche Fälle mit diesem KI-Programm erlebt, das vor etwa zwei Jahren in Südafrika eingeführt wurde. Zurzeit hat die Polizei in Johannesburg mit fünf Fällen zu tun, in denen Menschen von falschen Sangomas, die mit Hilfe von KI die angeblichen Stimmen ihrer verstorbenen Verwandten nachahmen, um R2 Millionen (ca. 100.000 Euro) betrogen wurden, sagt er. „Der Modus Operandi ist immer derselbe. Man zahlt Tausende von Rand im Voraus, um das Ritual zu arrangieren und mit den Kriminellen am Telefon zu chatten“, erklärt er. Manchmal bringen sie die Opfer dazu, ihnen Audios mit ihren Verwandten zu schicken, die sie dann mit KI manipulieren. In anderen Fällen, wenn es sich um Verwandte handelt, die das Opfer noch nie getroffen hat, nehmen sie heimlich die Stimme des Anrufers auf und verändern sie dann mit diesem Programm, um das Opfer davon zu überzeugen, dass es sich um die Stimme seines Verwandten handelt.

Nach den von Malope zur Verfügung gestellten Polizeidaten wurden in den letzten zwei Jahren in ganz Südafrika fast R25 Millionen (1,26 Millionen Euro) von falschen Sangomas gestohlen, die leichtgläubige und verzweifelte Bürger ausnutzen. Im gleichen Zeitraum wurden nur 30 Verdächtige strafrechtlich verfolgt und nur neun verurteilt, da es sich um ein schwer zu beweisendes Verbrechen handelt, da die KI-Technologie unreguliert voranschreitet, erklärt der Oberst.

„Falsche Sangomas, die sich einer künstlichen Stimme bedienen, sind eine Schande für den edlen Glauben an die Ahnenverehrung, der sich seit jeher bewährt hat“, bekräftigt ein echter Heiler. „Es ist sehr schwierig, Kriminelle auszusortieren, weil die Technologie zum Klonen von KI-Stimmen überall hergestellt werden kann: in den USA, in China, in Europa … und es gibt keine Kontrollmechanismen. Aber es trübt den Ruf von echten Sangomas wie uns“, schließt er.