IWF: Top 10 der aktuell reichsten Länder in Afrika – plus Prognosen bis 2028

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Daten zum weltweiten Reichtum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) aktualisiert. An der Spitze der Rangliste steht Nigeria mit einem geschätzten BIP von 477 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, gefolgt von Ägypten (475 Milliarden US-Dollar) und Südafrika (406 Milliarden US-Dollar).

Auf diese drei Länder folgen Algerien, Marokko und Kenia. Die Elfenbeinküste und Ghana verlassen die Top 10, Angola kehrt dank des hohen Ölpreises pro Barrel zurück und ist der zweitgrößte Ölproduzent Afrikas, während die Demokratische Republik Kongo dank ihrer Bergbauproduktion und der von den Behörden durchgeführten Strukturreformen in die Top 10 aufsteigt.

In seinem neuen Bericht erweitert der IWF seine Wachstumsprognosen bis 2028 und es zeigt sich, dass sich die Rangfolge der zehn reichsten Länder in Afrika nur wenig ändern wird. Die Prognosen des Internationalen Währungsfonds für den Zeitraum 2021-2028 deuten jedoch auf einen deutlichen Anstieg des BIP hin. Im Zeitraum 2021-2028 wird das kumulierte BIP dieser Länder von 2 Billionen auf 3,145 Billionen US-Dollar steigen, was einem Anstieg um 57,25 % entspricht.

Aber auch wenn der Wohlstand der großen afrikanischen Volkswirtschaften bis 2028 deutlich wachsen wird, wird dieses starke Wachstum nicht völlig gleichmäßig sein.

Nigeria: 915 Milliarden US-Dollar BIP im Jahr 2028!

Nigeria verfügt über die größten Gasreserven Afrikas und ist, gestützt auf seine Demografie mit 220 Millionen Verbrauchern, nach wie vor und noch lange Zeit die größte Volkswirtschaft des Kontinents. Nachdem es seinen Platz als größter Ölproduzent Afrikas wieder eingenommen hat, wird das Land, das im vergangenen Jahr über ein BIP von 477 Milliarden US-Dollar verfügte, in den kommenden Jahren voraussichtlich einen starken Anstieg seines Wohlstands verzeichnen und bis 2028 915 Milliarden US-Dollar erreichen. Der afrikanische Riese dürfte den Abstand zu seinem unmittelbaren Verfolger Ägypten deutlich vergrößern. Das Land der Pharaonen wird die zweitgrößte Wirtschaftsmacht des Kontinents bleiben. Sein BIP wird von heute 475 Milliarden US-Dollar auf 510 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen, allerdings nach einer deutlichen Verlangsamung in den Jahren 2023 und 2024.

Südafrika vervollständigt das Spitzentrio. Aufgrund der strukturellen Probleme Südafrikas, insbesondere des Stromdefizits, aber auch der Korruptions- und Unsicherheitsprobleme, wird das Land laut dieser Studie sein BIP im Zeitraum 2022-2028 voraussichtlich nur um 62 Mrd. USD von 406 auf 468 Mrd. USD steigern, was einer Veränderung von 8,87 % entspricht.

Auf der Seite der Veränderungen wird Algerien den vierten Platz an Äthiopien abtreten müssen, ein Land, das im Jahrzehnt vor dem Auftreten von Covid-19 die dynamischste Wirtschaft des Kontinents war, dessen Entwicklungstempo jedoch in den letzten drei Jahren durch die Kombination von drei destabilisierenden Faktoren gebremst wurde: die Pandemie, die Russland-Ukraine-Krise und der Krieg zwischen dem Bundesstaat und den Rebellen im Norden des Landes. Äthiopien wird laut IWF voraussichtlich von der siebtgrößten afrikanischen Wirtschaftsmacht im Jahr 2022 auf die viertgrößte in Afrika ab 2026 aufsteigen.

Marokko wird voraussichtlich den sechsten Platz unter den großen afrikanischen Volkswirtschaften einnehmen und sein BIP im Zeitraum 2022-2028 von 138 Mrd. USD auf 182 Mrd. USD steigern, was einem Anstieg um 44 Mrd. USD entspricht.

Die meisten Länder der Top 10 sind auch die bevölkerungsreichsten Länder des Kontinents und verfügen über große natürliche Ressourcen. So sind Nigeria, Algerien und Angola, das 2028 auf Platz 8 liegen wird, die wichtigsten afrikanischen Ölproduzenten. (Quelle: afrimag, Bild von Anand KZ auf Pixabay)