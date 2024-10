Die kanadische Provinz Québec wird in weiten Teilen Afrikas keine Pflegekräfte mehr anwerben, um einen Mangel an Pflegekräften für die Bevölkerung in mehreren Ländern zu vermeiden. Die Entscheidung wurde von Radio-Canada bekannt gegeben und von mehreren Oppositionsparteien begrüßt. Seit zwei Jahren hatte die kanadische Provinz eine aktive Politik zur Anwerbung von Krankenschwestern im Ausland – darunter auch auf dem afrikanischen Kontinent – betrieben, da ihre eigenen Krankenschwestern aus dem öffentlichen Gesundheitssystem fortgingen, berichtet RFI.

Eine „durchdachte, faire und gerechte“ Entscheidung – so begrüßt Souriya Otmani, die marokkanische Botschafterin in Kanada, die Entscheidung Québecs, keine Krankenschwestern mehr aus ihrem Land anzuwerben, um den Arbeitskräftebedarf der Krankenhäuser in Québec zu decken. Vor einigen Monaten bezeichnete die Diplomatin die Abwanderung von Pflegekräften in die Provinz Québec öffentlich als „tiefgreifenden Verlust“. Innerhalb von zwei Jahren verließen mehr als 1.000 von ihnen Afrika, insbesondere aus Kamerun und der Elfenbeinküste. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt in 37 Ländern des Kontinents die Anzahl von Gesundheitsfachkräften unter dem weltweiten Durchschnitt. Offensichtlich hat die Regierung von Québec auf die WHO gehört, die empfiehlt, bestimmte anfällige Gesundheitssysteme zu schützen. Der Mangel an Krankenschwestern kann für die lokale Bevölkerung ein gewisses Gesundheitsrisiko darstellen. Laut Radio-Canada werden aus den Golfstaaten und Tunesien weiterhin Pflegekräfte eingestellt.