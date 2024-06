Kenia: Blutige Schießerei im Gericht in Nairobi – Richterin verstirbt

Foto: Nation Africa auf X

Am Donnerstag spielte sich im Makadara-Gericht in Nairobi eine Horrorszene ab, als ein Polizist, der offensichtlich wegen eines Urteils in Rage geraten war, das Feuer auf die Richterin Monica Kivuti eröffnete. Der Beamte wurde anschließend bei einem Feuergefecht mit anderen Mitgliedern der Sicherheitskräfte erschossen. Dieser Vorfall offenbart die wachsenden Spannungen zwischen den Ordnungskräften und dem Justizsystem in Kenia.

Am Donnerstagmorgen entschied Richterin Monica Kivuti im Gericht von Makadara über die Freilassung der Ehefrau eines Polizeibeamten auf Kaution, die eines erheblichen Betrugs angeklagt war. Die Ehefrau des Polizisten gab ihre Schuld zu, sich 2,9 Millionen Kenia-Schilling (ca. 22.700 US-Dollar) erschlichen zu haben.

Laut Winfridah Mokaya, der leitenden Gerichtsschreiberin, lehnte Monica Kivuti den Antrag der Ehefrau des Polizisten auf Freilassung gegen Kaution ab. Dies erzürnte den Polizisten, der in einer undenkbaren Weise reagierte und mehrmals das Feuer auf die Richterin eröffnete. Monica Kivuti wurde schwer in die Brust und in die Hüfte getroffen. Lokalen Berichten zufolge befanden sich die Richterin und die drei Polizisten, die bei dem Vorfall verletzt wurden, in einem stabilen Zustand und wurden angemessen medizinisch versorgt.

Am 15. Juni erfolgte dann die Meldung, dass die Richterin ihren Verletzungen erlegen sei. (mit afrik.com)