medico: Ebola als politisches Versagen



Das Wiederauftreten von Ebola in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo offenbart nicht nur Schwachstellen in den öffentlichen Gesundheitssystemen, sondern auch die Folgen jahrzehntelanger politischer Entscheidungen auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene. Das Virus mag natürlich sein. Die Bedingungen, die es zu einer wiederkehrenden Krise werden lassen, sind es nicht.

Der aktuelle Ausbruch ereignet sich in einer Welt, die ihre eigene Fähigkeit der Krisenreaktion bewusst geschwächt hat. Die chronische Unterfinanzierung der Weltgesundheitsorganisation und der Rückzug vieler Industriestaaten aus der multilateralen Zusammenarbeit haben dazu geführt, dass das internationale System weniger gut vorbereitet ist, als es sein sollte. Genau in dem Moment, in dem Infektionskrankheiten kollektives Handeln erfordern, hat sich die Weltpolitik in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Dieser Trend spiegelt ein tieferes Problem innerhalb der Architektur der globalen Gesundheitspolitik wider. Seit Jahrzehnten basiert die internationale Gesundheitssicherheit auf einem Modell der Abhängigkeit statt Souveränität. Wohlhabende Länder haben Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung in ärmeren Ländern oft nicht deshalb finanziert, weil Gesundheit als universelles Recht angesehen wurde, sondern weil dortige Krankheitsausbrüche als Risiken für das eigene Land wahrgenommen werden. Die Finanzierung folgt daher eher politischen Prioritäten als epidemiologischen Realitäten.

Das Ergebnis ist ein System, das reaktiv, fragil und von Natur aus ungleich ist. Wenn sich die politischen Prioritäten in Washington, London, Brüssel oder anderen Geberhauptstädten verschieben, verändert sich auch die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme in Kampala oder Kinshasa.

Das ist keine Gesundheitssicherheit. Das ist Gesundheitsabhängigkeit.

Die Folgen zeigen sich in dem langjährigen Versagen bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Krankheiten, von denen vor allem Länder mit niedrigem Einkommen betroffen sind. Mehr als zwanzig Jahre nach der ersten Identifizierung des Ebola-Stamms Bundibugyo gibt es noch immer keinen zugelassenen Impfstoff. Das ist kein wissenschaftliches Versagen. Es ist ein politisches Versagen.

Forschung und Entwicklung folgen Marktanreizen. Pharmainvestitionen fließen in Produkte, die finanzielle Renditen versprechen. Wenn die ärmsten Regionen der Welt mit wiederkehrenden Ausbrüchen konfrontiert sind, stellen sie einfach keine lukrativen Märkte dar. Das Ergebnis ist vorhersehbar: Bevölkerungsgruppen, die tödlichen Krankheiten am stärksten ausgesetzt sind, haben bei medizinischen Innovationen das Nachsehen.

Doch wenn man sich nur auf aktuelle politische Versäumnisse konzentriert, läuft man Gefahr, eine tiefgreifendere Realität zu übersehen: Die geografische Verteilung von Ebola-Ausbrüchen ist nicht zufällig.

Die Regionen, in denen Ebola immer wieder auftritt, sind oft jene, die am stärksten von jahrhundertelanger Ausbeutung, Enteignung und ungleicher Entwicklung geprägt sind. Im Osten des Kongo, wo der aktuelle Ausbruch seinen Schwerpunkt hat, existieren einige der reichsten Mineralvorkommen der Welt – neben einigen der ärmsten Gemeinden der Welt. Dieser Widerspruch ist kein Zufall, sondern hat einen historischen Ursprung.

Die Übertragung von Krankheiten folgt Pfaden, die von der Geschichte geprägt sind.

Koloniale Verwaltungen schufen Institutionen, um Ressourcen zu gewinnen, anstatt öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen. Die Infrastruktur verband Minen und Exportrouten, nicht die Dörfer der Menschen vor Ort. Gesundheitssysteme, sofern sie existierten, wurden oft zum Schutz kolonialer Wirtschaftsinteressen und nicht zum Schutz der lokalen Bevölkerung aufgebaut. Die in dieser Zeit etablierten politischen und wirtschaftlichen Strukturen prägen bis heute die Schwachstellen des Systems.

Heute konkurrieren bewaffnete Gruppen um die Kontrolle über ressourcenreiche Gebiete im Osten des Kongo. Diese Unsicherheit schränkt den Zugang zur Gesundheitsversorgung ein, stört Überwachungssysteme und hindert Helfer:innen daran, betroffene Gemeinden zu erreichen. Wenn ein:e Gesundheitsarbeiter:in eine Blutprobe nicht sicher transportieren kann, weil Milizen die Straßen kontrollieren, ist das ein politisches Problem, kein logistisches.

Das Anerkennen dieser historischen Realitäten entbindet heutige Regierungen nicht von ihrer Verantwortung. Korruption, schwache Regierungsführung, zu geringe Investitionen in das Gesundheitswesen und mangelnde Rechenschaftspflicht bleiben erhebliche Hindernisse für eine wirksame Krankheitsbekämpfung. Afrikanische Regierungen müssen konsequenter in die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur investieren, Überwachungssysteme stärken und Gesundheitspersonal schützen.

Die Lehre aus diesem Ausbruch geht über Ebola selbst hinaus.

Die Welt sieht sich einer wachsenden Zahl transnationaler Bedrohungen gegenüber – von Pandemien bis zum Klimawandel. Sie können nicht durch Ad-hoc-Maßnahmen bewältigt werden, die von kurzfristigen politischen Kalkülen getrieben sind. Dennoch behandeln wir Krisen weiterhin als vorübergehende Notfälle und nicht als Symptome struktureller Probleme.

Was wir brauchen, ist nicht nur ein besseres Krisenmanagement. Es ist eine andere politische Vision globaler Gesundheit. Die Pandemievorsorge sollte als kollektives öffentliches Gut finanziert werden und nicht als defizitäre Entwicklungshilfe. Regionale Institutionen wie Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) sollten durch nachhaltige Finanzierung und echte politische Autorität gestärkt werden. Die Impfstoffentwicklung sollte sich an den Bedürfnissen der öffentlichen Gesundheit orientieren und nicht allein an der Marktrentabilität. Und Konfliktprävention muss ebenso als gesundheitspolitische Maßnahme wie als sicherheitspolitisches Ziel anerkannt werden.

Die Frage, vor der Uganda, die DR Kongo und die internationale Gemeinschaft insgesamt stehen, ist daher nicht, ob dieser Ausbruch eingedämmt werden kann. Das ist wahrscheinlich möglich. Die wichtigere Frage ist, ob wir bereit sind, die politischen Rahmenbedingungen anzugehen, die garantieren, dass ein weiterer Ausbruch folgen wird.

Solange wir dies nicht tun, wird Ebola weiterhin nicht nur Schwächen in den Gesundheitssystemen aufdecken, sondern auch Versäumnisse in der Art und Weise, wie Macht, Ressourcen und Verantwortung in der globalen Ordnung organisiert sind. (medico)