Krieg im Nahen Osten: Gastarbeiter:innen im Libanon in verzweifelter Lage

Die israelischen Angriffe auf den Libanon haben zur Flucht von Hunderttausenden geführt, und die Bombardierungen der israelischen Armee veranlassen die Bewohner Beiruts, ihre Häuser zu verlassen. Zehntausende Migranten aus Asien und Afrika arbeiten im Libanon und versuchen teils, das Land zu verlassen. Unter ihnen sind viele Hausangestellte, oft Frauen, die sich nun selbst überlassen sind, berichtet RFI.

Im Libanon arbeiten rund 250.000 Hausangestellte, hauptsächlich aus Asien und Afrika. Die meisten sind Frauen, die als Hausangestellte unter dem „Kafala“-System tätig sind, einem traditionellen Patenschaftssystem, das den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte regelt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren dieses System, da es zu vielen Missbräuchen führt, wie der Einbehaltung von Löhnen und der Beschlagnahmung offizieller Dokumente. Den Hausangestellten werden ihre Pässe abgenommen, bevor sie unter die Obhut libanesischer Familien gestellt werden.

Von ihren Arbeitgebern im Stich gelassen

Mit dem Ausbruch des Krieges wurden viele dieser Frauen von ihren Arbeitgebern im Stich gelassen. In Beirut hilft die Gruppe „Regroupement des Migrantes d’Afrique Noire“ (REMAN) diesen in Not geratenen Afrikanerinnen. Die Kamerunerin Viany de Marceau gehört zu REMAN und äußert im Interview mit RFI ihre Empörung über das Schicksal dieser Migrantinnen, die oft entdecken, dass ihre Arbeitgeber geflüchtet sind, ohne sie zu benachrichtigen. „Wie kann man jemanden im Krieg einfach sich selbst überlassen?“ erzählt sie und schildert die Angst, wenn die Wände unter den Bomben erzittern. „Es sind meist Frauen, die auf die Straße geworfen wurden … ihre Pässe werden ihnen weggenommen … und während der Explosionen merken sie, dass ihre Arbeitgeber geflohen sind.“ „Wir hoffen, dass unsere Staaten Flugzeuge schicken, um uns zu evakuieren, denn der Libanon beschlagnahmt unsere Pässe, auch wenn derzeit Rückführungen organisiert werden.“ Doch wie sollen sie sich die Flugtickets leisten, fragt Viany de Marceau weiter: „Ein Ticket aus dem Libanon für uns ohne Papiere zu bezahlen, bedeutet eine Prozedur, die mindestens drei Monate dauert! Wir wünschen uns, dass unsere Staaten Maßnahmen ergreifen … wir brauchen wenigstens etwas zu essen und zu heizen.“ Eine Spendenaktion wurde von der REMAN ins Leben gerufen, um diesen in Beirut gestrandeten Afrikanerinnen zu helfen.

Nigeria plant die Rückführung seiner Staatsbürger

Am Montag, den 7. Oktober, kündigte Nigeria an, seine Staatsbürger zurückzuführen. Rund 2.000 Nigerianer leben in Beirut, und Abuja plant, ein Viertel von ihnen zu evakuieren. „Die Evakuierung betrifft nicht nur unsere nigerianischen Staatsbürger, sondern auch Libanesen, die einen nigerianischen Pass besitzen“, erklärte Alkasim Abdulkadir, Sprecher des Außenministeriums, im Interview mit RFI. „Etwa 100 von ihnen sind in Beirut. Wenn alle unsere Bürger, etwa 2.000, zurückkehren wollen, werden sie Teil des Evakuierungsprotokolls sein. Die nigerianische Regierung hat ein C-130-Flugzeug gechartert, um sie zu evakuieren und nach Nigeria zurückzubringen. Ein Evakuierungsprotokoll ist bereits in Kraft, wir warten nur darauf, dass die libanesischen Behörden uns versichern, dass das Flugzeug in Beirut landen kann.“

Nicht alle Hausangestellten sind vom Krieg auf dieselbe Weise betroffen. RFI-Sonderkorrespondentin im Libanon, Aabla Jounaidi, hat Bitania, eine äthiopische Hausangestellte in einer libanesischen Familie, getroffen. Sie wird mit der Hilfe ihrer Arbeitgeber in ihr Heimatland zurückkehren können.

Die Vereinten Nationen äußerten Besorgnis darüber, dass Gastarbeiter im Libanon von ihren Arbeitgebern in Häusern eingesperrt wurden, während diese vor den israelischen Luftangriffen flohen. Andere, die oft kein Arabisch sprechen, wurden auf die Straße gesetzt.

„Im Süden (des Libanon) haben wir gesehen, dass Arbeitgeber flohen, ihre Hausangestellten jedoch auf der Straße zurückließen oder, schlimmer noch, sie in den Häusern einsperrten, um sicherzustellen, dass diese während ihrer Abwesenheit bewacht wurden“, berichtete Mathieu Luciano, Leiter des Büros der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Libanon, bei einer Pressekonferenz in Beirut. „Viele dieser Menschen haben keine Papiere (…). Daher sind sie sehr zögerlich, humanitäre Hilfe in Anspruch zu nehmen, da sie befürchten, verhaftet und möglicherweise abgeschoben zu werden.“ Ihre Möglichkeiten, Schutz zu finden, seien stark eingeschränkt, betonte Luciano, der am Tag zuvor ein Schutzhaus in der libanesischen Hauptstadt besucht hatte, in dem 64 sudanesische Familien Zuflucht gefunden haben, die „nirgendwo anders hingehen können“.

Die IOM befasst sich mit dem Schicksal von rund 170.000 Wanderarbeitern im Libanon, darunter viele Hausangestellte aus Äthiopien, Kenia, Sri Lanka, dem Sudan, Bangladesch und den Philippinen, wie die Agence France Presse berichtet.

Die Organisation wird zunehmend von Migranten kontaktiert, die in ihre Heimat zurückkehren möchten, und viele Länder haben um Unterstützung bei der Evakuierung ihrer Staatsbürger gebeten. Eine solche Hilfe würde jedoch erhebliche finanzielle Mittel erfordern, die derzeit nicht verfügbar sind, so Luciano weiter.