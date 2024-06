Lesetipp/Africup.net: So viel Afrika steckt in der Fußball-EM 2024

Zahlreiche Spieler, die an der Fußball-EM in Deutschland am Start sind, haben afrikanische Wurzeln. Das Portal Africup.net hat nachgezählt …

Nicht weniger als 73 der 624 Spieler, die an der EM starten, haben ihren Ursprung in Afrika – also mehr als jeder neunte Spieler.

Zum Vergleich: Bei der Euro 2016 waren es nur 37 von damals 552 Fußballern, also rund einer von 15.

Heute haben noch 12 von 24 Mannschaften keinen Spieler mit afrikanischen Wurzeln im Nationalteam, im Jahr 2016 waren es noch 15 von 24 Mannschaften.

