Lesetipp/bluewin.ch: Behörden versuchten Fall zu vertuschen – Schweizerin in Algerien getötet – Neue Details kommen ans Licht

JUNI 2024

OKTOBER 2024

KIEL: 04.10.-27.11.2024: Somali-Kulturwochen. Filme, Vorträge, Lesungen, Musik, Kurse und Ausstellungen. Verschiedene Veranstaltungsorte. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 23.-29.10.2024: Filmfest FrauenWelten - Menschenrechte von Frauen im Blickpunkt von Filmen aus aller Welt​. Veranstalter TERRE DES FEMMES. Ort: Kulturbrauerei. Mehr dazu HIER.

KÖLN, 29.10.2024, 20h00: Lesung & Gespräch mit AMADÚ DAFÉ (Guinea-Bissau) und seinem Roman JASMIM. Ort: Filmhaus Köln, Maybachstraße 111. Mehr dazu HIER.

BAD HERRENALB, 31.10.2024, 20h00: Multivision-Vorführung „Gepardenmann“ Matto Barfuss - „Wild und Weit - 25 Jahre Afrika“. Veranstaltungsort: Kurhaus. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, 31.10.2024, 19h00: Veranstaltung „Widerstand im Gerichtssaal - Die Westsahara versus die EU und der Kampf gegen neokoloniale Plünderung“. Veranstalter: medico international. Ort: unten im medico-Haus, Lindleystraße 15. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2024

BERLIN, 01.11.2024, 19h00: Podiumsdiskussion „Widerstand im Gerichtssaal - Die Westsahara versus die EU und der Kampf gegen neokoloniale Plünderung“ (DE/ENG). Ort: Mehringhof, Gneisenaustraße 2. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 02.11. 2024: Einzelausstellung der Werke des Künstlers René Tavares aus São Tomé und Príncipe in der ARTCO Galerie in Berlin-Schöneberg. Die Ausstellung „The Atlantic is Black“ ist eine Recherche zu transatlantischen Migrationsströmen und deren Auswirkungen auf die Diaspora. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 04.–10.11.2024: Always, Already There – Ein Inkubator für afrodiasporische Neue Musik. Konzerte, Vorträge, Gespräche, Workshops. Ort: Haus der Kulutren dr Welt. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 04.11.2024, 19h00. "Kampf um Demokratie in Senegal und die Lehren für Europa" - Vortrag von Dr. M. Moustapha Diallo. Ort: Forum der Volkshochschule, Aegidiimarkt 2, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 07.-10.11.2024: Transkontinentale 2024 - Künstlerinnen und Künstler aus Kamerun, der Republik Kongo, Mosambik, Namibia, Nigeria, Ruanda und Südafrika präsentieren Tanzvorführungen, Poetry Slams, Performances und Theater. Ort: Humboldt Forum. Mehr dazu HIER.

LEIPZIG, 07.-09.11.2024: Fachtagung „Koloniale Schatten, globale Lichtblicke: Die Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Westsahara“. Veranstalter: ZEOK e.V.. Mehr dazu HIER.

ERLANGEN/NÜRNBERG, 09.-23.11.2024: 10jähriges Jubiläum der "Black History Weeks Erlangen“ mit einer Reihe Veranstaltungen, zum Auftakt erstmals auch in Nürnberg. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 12.–17. 11.2024: Filmfestival AFRIKAMERA 2024. Kino Arsenal, fsk, Sinema Transtopia, BrotfabrikKino, City Kino Wedding. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 15.11.2024, 19h00: "Der Kontinent von allem und beinahe nichts" - Lesung und Gespräch mit Sami Tchak. Ort: SpecOps, Aegidiimarkt 5, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 22.11.2024, 21h00: Konzert Band AFRIKADELLE. Ort: Zig Zag Jazz Club, Hauptstraße 89. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 26.11.2024, 18.00 – 20.00 Uhr: Buchvorstellung Henning Melber „The Long Shadow of German Colonialism”. Ort: Heinrich Böll Stiftung. Mehr dazu HIER.

DEZEMBER 2024

CRAILSHEIM, 06.12.2024-06.01.2025: Weltkunst aus Tansania. Mehr als Tingatinga! Wanderausstellung des Projekts tanzaniart. In Kooperation mit dem AK Tansania der evangelischen Kirchengemeinde. Ort: Stadtmuseum Crailsheim, Spitalstr. 2. Eröffnung 6. Dezember, 19 Uhr. Mehr dazu HIER.



FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

WIESBADEN, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 16.2.25: Fotoausstellung Samuel Fosso (Kamerun). Fosso ist einer der bekanntesten Fotokünstler Afrikas. Das KINDL zeigt eine Auswahl von Fossos Werken von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart. Mehr dazu HIER.