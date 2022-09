Lesetipp/Die Tagespost: Tigray-Konflikt – Am Horn von Afrika droht das Chaos

Der Tigray-Konflikt in Äthiopien ist neu aufgeflackert. Was bedeutet das für die Christen in Ostafrika? Alte religiöse Gegensätze zwischen Christen und Muslimen drohen aufzubrechen.

Bei uns war der Konflikt im Norden Äthiopiens fast schon vergessen. Er begann am 20 . November 2020 mit einem Massaker der Tigray-Miliz TPLF an äthiopischen Soldaten und Wanderarbeitern in der nordäthiopischen Provinz Tigray. Eine neue Phase im Tigray-Konflikt. Nun ist der Konflikt in eine neue Phase eingetreten. Am Vormittag des 24. August berichteten internationale Medien wie BBC, Reuters und die Deutsche Welle von einem heftigen neuen Aufflammen der militärischen Auseinandersetzungen seit den Morgenstunden. Von einer äthiopischen Großoffensive war einerseits die Rede, andererseits erhob die äthiopische Seite den Vorwurf, die Feindseligkeiten seien von der TPLF eröffnet worden.

