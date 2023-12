Lesetipp/DW: Afrika im Klimawandel – Augenzeugen berichten

Viele Menschen erleben die Auswirkungen der globalen Erwärmung ganz unmittelbar – vor allem in Afrika. Die DW hat Zeugen des Klimawandels in Somalia, Nigeria und Südafrika gefragt, was sich in ihrem Leben verändert hat.

Durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas hat sich unser Planet bereits 1,2 Grad Celsius erwärmt. In Afrika erhitzte sich das Klima sogar schneller als im globalen Durchschnitt. Wie macht sich der Klimawandel im Alltag dort konkret bemerkbar – und was hat sich im Vergleich zu früher verändert?

Lesen Sie HIER den Beitrag der Deutschen Welle.