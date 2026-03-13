Lesetipp/entrevue.fr: Marokko bereitet Rückführung seiner Staatsbürger vor, die Verbindungen zum IS haben und im Irak festgehalten werden.

Marokko bereitet einen Plan zur Rückführung seiner Staatsangehörigen vor, die für den Islamischen Staat in Syrien gekämpft haben und derzeit im Irak inhaftiert sind, sagte ein Sicherheitsbeamter.
Diese Initiative erfolgte, nachdem die Vereinigten Staaten mehrere IS-Gefangene aus Syrien in irakische Haftanstalten verlegt hatten, im Anschluss an den Zusammenbruch der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einer kurdischen Miliz, die mehrere Gefängnisse und Lager kontrollierte.
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