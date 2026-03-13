Lesetipp/Migazin: Europas Fangflotten – Mauretaniens Kampf gegen Überfischung

Europäische Trawler verdienen vor Mauretaniens Küste prächtig mit – doch für lokale Fischer wird das Meer zum Kampfgebiet. Dass ausgerechnet Überwachungsschiffe sie bremsen müssen, zeigt, wie rücksichtslos Europas Fangflotten agieren.
Ablegemanöver im Hafen von Nouadhibou im Norden Mauretaniens: Für die 54 Meter lange „Arguin“ ist zum Wenden wenig Platz. Kommandant Sidi Hababa bringt sein Schiff konzentriert auf Kurs ins offene Meer. Dort hat die „Arguin“ den Auftrag zum Küstenschutz und zum Kampf gegen ein Ausplündern der fischreichen Region. Sie ist ein Fischereiüberwachungsschiff.
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