Ugandas Polizei verhaftet zwei Frauen wegen angeblichen Kusses

Zwei Frauen befinden sich derzeit in Uganda in Gewahrsam, weil sie sich angeblich in der Öffentlichkeit geküsst haben. Die beiden, die von der ugandischen Polizei am 18. Februar festgenommen wurden, werden auf Grundlage des Anti-Homosexualitätsgesetzes des Landes festgehalten – eines der weltweit strengsten Gesetze gegen LGBT-Menschen.
Uganda kriminalisiert einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen im Rahmen seines Strafgesetzbuchs, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. In den vergangenen zehn Jahren hat die ugandische Regierung die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgeschlechtlichen Menschen (LGBT) zunehmend weiter eingeschränkt. Dies gipfelte im Anti-Homosexualitätsgesetz von 2023.
Das Gesetz stellt einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe, mit möglichen Strafen von bis zu lebenslanger Haft. Der Versuch homosexueller Handlungen kann mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Für sogenannte „schwere Homosexualität“ droht sogar die Todesstrafe. Darunter fallen unter anderem wiederholte gleichgeschlechtliche Handlungen sowie Geschlechtsverkehr mit einer Person über 75 Jahren oder mit einer Person mit Behinderung.
Ein Polizeisprecher erklärte, dass die beiden Frauen unter dem Verdacht festgenommen wurden, „Homosexualität zu praktizieren“, nachdem Mitglieder der Gemeinde sie gemeldet hatten, weil sie angeblich „queere und ungewöhnliche Handlungen“ begangen hätten. Laut lokalen Medien wurden sie bis zum 27. Februar in Polizeigewahrsam gehalten, anschließend kurzzeitig freigelassen und kurz darauf erneut festgenommen.
Das Anti-Homosexualitätsgesetz enthielt ursprünglich auch eine Verpflichtung, Personen zu melden, die verdächtigt werden, an gleichgeschlechtlichen Handlungen beteiligt zu sein. Diese Bestimmung wurde jedoch 2024 vom Obersten Gerichtshof aufgehoben.
Das Gesetz hat verheerende Auswirkungen auf das Leben von LGBT-Menschen, Aktivisten, Unterstützern und deren Familien. LGBT-Aktivisten im Land berichten von einer Zunahme körperlicher Angriffe, Gewalt, Erpressung, Fallenstellungen sowie willkürlicher Verhaftungen und Inhaftierungen. Die Festnahme der beiden Frauen ist nur der jüngste Fall in einer langen Reihe ähnlicher Vorfälle.
Das Anti-Homosexualitätsgesetz verstößt gegen Ugandas Verpflichtungen nach internationalem Menschenrechtsrecht, darunter die Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, die Gleichheit vor dem Gesetz sowie Schutz vor Diskriminierung, Gewalt und willkürlicher Festnahme garantiert. Die Afrikanische Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker hat Staaten aufgefordert, Gewalt und andere Menschenrechtsverletzungen aufgrund tatsächlicher oder vermuteter sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität zu verhindern. Diese Verpflichtungen erfordern von Uganda, LGBT-Menschen vor Belästigung, willkürlicher Verhaftung und Misshandlung zu schützen.
Die ugandische Polizei sollte die beiden Frauen unverzüglich freilassen. Die ugandische Regierung sollte das Anti-Homosexualitätsgesetz sowie die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, die einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisieren, aufheben und gleichen Schutz sowie Nichtdiskriminierung für alle gewährleisten – unabhängig von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. (Human Rights Watch/HRW)