Lesetipp/euractiv: Empörung: Chinesisches Staatsunternehmen steht kurz vor der Zuteilung eines 320 Millionen Euro EU-Projekts in Afrika

In Brüssel wächst die Verärgerung, da viele kritisieren, dass EU-Gelder, die eigentlich zur Förderung der Entwicklung in Afrika bestimmt sind, letztendlich subventionierten chinesischen Staatsunternehmen zugutekommen könnten. Einem großen europäischen Unternehmen droht laut einem Euractiv vorliegenden internen Dokument der Verlust eines von der EU mit 320 Millionen Euro finanzierten Auftrags im Senegal an einen staatlichen, stark subventionierten chinesischen Konkurrenten.
Das chinesische Unternehmen CRRC hat sich im Wettbewerb um das Nahverkehrsprojekt in der Hauptstadt Dakar gegen den schwedischen Hersteller Scania und einen weiteren chinesischen Hersteller, King Long, durchgesetzt, nachdem es ein Angebot eingereicht hatte, dessen Preis weniger als die Hälfte des Angebots seiner Konkurrenten betrug.
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