Lesetipp/FAZ: Der Irankrieg bringt Südafrika in eine Zwickmühle

Südafrika steckt in der Zwickmühle: Zu Iran pflegte es gute Kontakte, aber ein weiteres Zerwürfnis mit Trump will es nicht riskieren. Wie lange geht das gut? Die Beitrittseinladung für Iran ist vor drei Jahren eine der großen Nachrichten auf dem Gipfel der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) in Johannesburg gewesen. Wie bei anderen Anlässen verhehlte Südafrika auch in diesem Kreis nicht seine Verbundenheit mit dem iranischen Regime.
Jetzt könnte das kleinste BRICS-Mitglied dadurch international in Bedrängnis geraten. Entsprechend knapp und zurückhaltend reagierte der Präsident Cyril Ramaphosa auf den amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran am Wochenende. Er erwähnte nicht einen ausländischen Staats- und Regierungschef oder ein Land namentlich.
