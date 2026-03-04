Tunesien verurteilt seinen reichsten Geschäftsmann Marouan Mabrouk wegen Korruption zu Haft

Tunesien hat Marouan Mabrouk, den reichsten Geschäftsmann des Landes und Schwiegersohn des ehemaligen Präsidenten Zine El Abidine Ben Ali, in einem Korruptionsfall zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.
Mabrouk befindet sich seit Ende 2023 in Haft. Als prominente Figur der tunesischen Wirtschaftselite gehört er zu einer einflussreichen Familie mit Interessen in den Bereichen Handel, Bankwesen, Telekommunikation und Automobilvertrieb. Er kontrolliert eine große Supermarktkette und hält Beteiligungen an der BIAT-Bank, am französischen Telekommunikationsunternehmen Orange sowie an einem Kekshersteller. Anders als viele Angehörige von Ben Ali verließ Mabrouk Tunesien nach der Revolution von 2011, die den langjährigen Machthaber stürzte, nicht. Kritiker werfen ihm jedoch seit langem vor, in den Jahren nach dem Aufstand von Schutz und Unterstützung durch aufeinanderfolgende Regierungen profitiert zu haben.
Korruptionsvorwürfe
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Mabrouk der Geldwäsche, der Veruntreuung von Geldern staatlicher Unternehmen sowie der Erlangung unrechtmäßiger Vorteile von der Regierung unter Youssef Chahed. Chahed wurde ebenfalls verurteilt, weil sein Kabinett beschlossen hatte, die Sperre für Mabrouks Vermögenswerte bei europäischen Banken aufzuheben. Das Gericht verhängte zudem gegen sechs ehemalige Minister Haftstrafen von jeweils sechs Jahren wegen ähnlicher Vorwürfe.
Das Urteil fällt in eine umfassendere Anti-Korruptionskampagne von Präsident Kais Saied. Im Jahr 2021 löste Saied das Parlament auf und bündelte die Macht in seinen Händen – ein Schritt, den die Opposition als Staatsstreich bezeichnete. Im folgenden Jahr richtete er eine Versöhnungskommission ein, die Gelder von Geschäftsleuten zurückholen soll, denen finanzielle Korruption vorgeworfen wird, um das Haushaltsdefizit Tunesiens zu verringern.
Saied erklärte zuvor, dem Staat stünden mindestens fünf Milliarden US-Dollar zu, und versprach, dieses Geld zurückzuholen. Mehrere Jahre nach der Einrichtung der Kommission wurden jedoch noch keine offiziellen Zahlen darüber veröffentlicht, welche Summen tatsächlich eingezogen wurden. (Quelle: africa.businessinsider)