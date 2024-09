Lesetipp/FAZ: Kurz vor Präsidentenwahl – Spionagering in Algerien zerschlagen

Kurz vor der Präsidentenwahl haben Sicherheitskräfte in Algerien nach eigenen Angaben einen Spionagering zerschlagen. Laut einer Mitteilung des Staatsanwalts in Tlemcen an der Grenze zu Marokko, über die algerische Medien berichteten, wurden sechs Personen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, für Marokko spioniert zu haben. Sie seien in Spionageaktivitäten verwickelt, mit dem Ziel, „die Sicherheit des Staates“ zu gefährden, hieß es weiter.

Es handele sich um drei Algerier und drei marokkanische Staatsangehörige, die illegal nach Algerien eingereist seien. In einigen Meldungen war von einem vierten festgenommenen Marokkaner die Rede. Die Justizbehörden gaben keine weiteren Einzelheiten bekannt.

