Lesetipp/Junge Welt: US-Regierung will Profite in Westsahara subventionieren

AUGUST 2025

FORTLAUFEND:

STUTTGART, 01.08.-21.09.2025: Ausstellung "Connecting Roots: Collective Stories, Individual Identities" 15 künstlerische Positionen unterschiedlicher Regionen zusammen – aus Nordafrika, Nahost, Lateinamerika, Südasien und Europa. Ort: ifa Galerie. Mehr dazu HIER.

SAARBRÜCKEN , bis 25.08.2025: Ausstellung „An die erloschenen Sterne“: Nach dem Genozid an den Tutsis in Ruanda im Jahr 1994. Veranstaltungsort: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, Campus B1 1. Mehr dazu HIER.

DÜSSELDORF , bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM , bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

BERLIN , bis 02.11.2025: Irma Stern (Berlin/Kapstadt): Das Brücke-Museum widmet dieser wichtigen Künstlerin der globalen Moderne die erste museale Einzelausstellung in ihrer ehemaligen Heimat Berlin. Über 40 Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle aus internationalen, vor allem südafrikanischen Sammlungen treten in Dialog mit Werken der Brücke-Künstler und laden ein, Irma Stern (wieder) zu entdecken. Eine ortspezifische Intervention des südafrikanischen Künstlers Athi-Patra Ruga reflektiert Leben und Werk Sterns aus einer queeren Schwarzen Perspektive. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN , bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN , bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

VÖLKLINGEN , bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

34439 WILLEBADESSEN , 22.-24.08.2025: Seminar „Fokus Afrika“. Veranstalter: Die HEGGE, Christliches Bildungswerk. Mehr dazu HIER.

SEPTEMBER 2025

FORTLAUFEND:

EINZELVERANSTALTUNGEN:

MÜNSTER, 03.09.2025, 19 Uhr: "Adikou" - Lesung und Gespräch mit der Schriftstellerin Raphaëlle Red. Moderation: Rita Maricocchi. Ort: Stadtbücherei Münster, Alter Steinweg 11, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, 06.09.2025, ab 15:00h: Veranstaltung zum Thema „Afrika im Ellbogenzeitalter. Zur Notwendigkeit einer radikalen Umsteuerung“. Ort: Ubuntu Haus, Rehstr. 23 C. Mehr dazu HIER.

KÖLN , 29. 09.2025, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr): Montagskino: Unter uns Frauen - በኛ በሴቶች መካከል. Dokumentarfilm Äthiopien, Deutschland, 2021. Amharisch mit deutschen Untertiteln. Ort: Art of Buna Kunstgalerie. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2025

FORTLAUFEND:

EINZELVERANSTALTUNGEN:

KÖLN , 18.10.2025, 19 Uhr: Lesung "Notes from a little Black Girl" plus Konzert mit JP Lewis & Robin Shepherd. Ort: Art of Buna Kunstgalerie. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

FORTLAUFEND:

MÜNCHEN , bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN , bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

CHEMNITZ; 24.11.2025, 19:00h: Vortrag Nordafrika als Krisenregion und Wirtschaftsmarkt - Welche Rolle spielt Deutschland. Veranstalter: Adenauer Stiftung. Ort: TU. Mehr dazu HIER.