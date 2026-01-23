Lesetipp/Kettner Edelmetall: Peinliche Verwechslung: Außenminister Wadephul postet falsches Afrikafoto – klasse Kommentar!

Man könnte meinen, dass ein Bundesaußenminister und sein Stab zumindest wissen sollten, in welcher Stadt sie sich gerade befinden. Doch weit gefehlt! Johann Wadephul (CDU), der neue Chefdiplomat der Bundesrepublik, hat sich auf seiner Afrika-Reise einen Fauxpas geleistet, der symptomatisch für den Zustand der deutschen Außenpolitik sein dürfte. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Ministers wurde die Ankunft in Äthiopien mit einem Foto dokumentiert, das nicht etwa die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba zeigte – sondern die Skyline von Nairobi, der Hauptstadt Kenias.
Der Britam Tower lügt nicht
In der mittlerweile gelöschten Instagram-Story hieß es vollmundig: „Guten Morgen aus Äthiopien. Die zweite Station meiner Reise führt mich heute nach Addis Abeba, die höchste Hauptstadt Afrikas.“ Dazu wurde stolz auf die beeindruckenden 2.200 bis 2.300 Höhenmeter verwiesen. Das Problem dabei? Im Hintergrund ragte unübersehbar der Britam Tower empor – das höchste Gebäude Kenias und ein Wahrzeichen Nairobis. Aufmerksame Nutzer erkannten den Fehler sofort und wiesen das Auswärtige Amt darauf hin.
Besonders pikant: Der begleitende Text sprach von „120 Jahren diplomatischen Beziehungen“ zwischen Deutschland und Äthiopien …
