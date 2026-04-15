Lesetipp/merkur.de: 2,5 Milliarden Euro einfach verpufft – Neue Analyse zeigt, wie wirkungslos deutsche Afrika-Hilfe oft ist

Milliarden flossen in Dezentralisierungsvorhaben in Afrika. Eine neue DEval-Evaluierung stellt nun nicht nur die Wirkung vieler Projekte infrage, sondern auch die strategische Ausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik.
Die deutsche Entwicklungspolitik in Subsahara-Afrika gerät durch eine neue DEval-Evaluierung selbst unter Druck. Das vom Bundesentwicklungsministerium mandatierte Institut kommt zu dem Schluss, dass viele deutsche Dezentralisierungsvorhaben zwar lokal begrenzte Wirkungen erzielt haben, übergeordnete politische und strukturelle Veränderungen aber meist ausblieben.
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