Lesetipp/msn: «Angriff wird schnell, böse und süß»: Trump droht wegen Tötung von Christen mit Einmarsch in Nigeria

US-Präsident Donald Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social einen Einmarsch von US-Truppen in das afrikanische Land Nigeria ins Spiel gebracht. Er wirft der nigerianischen Regierung vor, nicht genug gegen radikale Islamisten zu tun, die Christen töten würden. Die nigerianischen Behörden weisen Vorwürfe zurück, in dem Land würden Christen verfolgt werden.
«Wenn die nigerianische Regierung weiterhin die Ermordung von Christen zulässt, werden die USA unverzüglich alle Hilfsleistungen und Unterstützung für Nigeria einstellen und möglicherweise mit Waffengewalt in dieses mittlerweile in Ungnade gefallene Land einmarschieren», drohte Trump. So sollen «die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen» vollständig ausgerottet werden.
