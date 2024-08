Lesetipp/NZZ: In einem illegalen Militärcamp in Südafrika werden 95 Libyer verhaftet – wie kam es dazu?

Lässt Haftar in Südafrika ausbilden?

Vieles deutet darauf hin, dass der libysche Kriegsherr Haftar Kämpfer in Südafrika ausbilden ließ. Die Affäre wird zum internationalen Skandal. Ein Besuch in einer aufgeschreckten Kleinstadt am Rande des Krüger-Nationalparks.

Die wütenden Rufe sind bis auf die Straße vor dem Magistratsgericht der südafrikanischen Kleinstadt White River zu hören. «Libyen! Libyen!», skandieren einige der 95 libyschen Männer, die dort inhaftiert sind. Ihre Wut richtet sich gegen die Anordnung des Richters, ihre Untersuchungshaft bis zum 26. August zu verlängern. Sie werden des Söldnertums verdächtigt. Eine Abschiebung hat das Gericht untersagt. Zuerst seien weitere Ermittlungen nötig.

