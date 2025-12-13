Lesetipp/Spiegel: Eritrea und Äthiopien – Wachsende Kriegsgefahr am Horn von Afrika

Eritrea und Äthiopien führten mehr als drei Jahrzehnte blutige Kriege miteinander. Jetzt zog sich Eritrea aus einer regionalen Friedenssicherungsorganisation zurück. Wird der seit 25 Jahren bestehende Waffenstillstand halten?
Eritrea ist am Freitag aus der Intergovernmental Authority on Development (IGAD) ausgetreten. Dem 1986 begründeten und seit 1996 unter diesem Namen firmierenden Staatenbund gehören neben Äthiopien und Eritrea auch die benachbarten Staaten Dschibuti, Kenia, Somalia, Sudan und Südsudan sowie Uganda an. Die IGAD ist der Versuch, eine extrem instabile, immer wieder von Kriegen, Bürgerkriegen und Unruhen heimgesuchte Region Ostafrikas durch Kooperation und Absprachen zu stabilisieren.
Lesen Sie HIER weiter.