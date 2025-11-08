Lesetipp/standard.de: Der Trump-Vertraute, der Sudans Krieg stoppen soll

Massad Boulos, Schwiegervater von Donald Trumps Tochter, verhandelt für das Weiße Haus im Sudan-Krieg. Er setzt dabei erstmals konsequent auf den Einfluss der Golfstaaten.
Der Mann, der für das Weiße Haus so ziemlich alle großen Konflikte in Afrika lösen soll, hat beste Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump. Massad Boulos, 54, libanesisch-amerikanischer Geschäftsmann, ist Schwiegervater von Trumps Tochter Tiffany, was im Machtgefüge der aktuellen Administration bekanntlich bisweilen der wichtigere Faktor als diplomatische Erfahrung ist. Hinzu kommen Boulos‘ exzellente Verbindungen in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die zuletzt mehr Investitionen in Afrika tätigten als China.
