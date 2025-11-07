Lesetipp/Focus: Afrikanische Frauen über Tinder angelockt – „Meine Haut schälte sich ab“: Putins dunkles Geheimnis in den Drohnen-Fabriken

Unter fadenscheinigen Umständen lockt Russland Hunderte Frauen aus Afrika ins Land. Sie müssen Killer-Drohnen in Fabriken herstellen und verletzen sich bei der Arbeit. Luftangriffe durch die Ukraine kommen dazu.
Russland lockt offenbar gezielt Hunderte Frauen aus Afrika mit Versprechungen in das Land, damit sie in Fabriken Drohnen für den Kampf gegen die Ukraine herstellen. Den Frauen seien im Vorfeld Ausbildungsprogramme in den Bereichen Logistik, Gastronomie und Hotellerie in Russland in Aussicht gestellt worden. Dass sie Drohnen für den Krieg herstellen, hätten sie erst hinterher erfahren, wie die BBC berichtet. Auch über die Datingplattform Tinder versuchen die Verantwortlichen laut dem Deutschlandfunk, Frauen zu rekrutieren.
Lesen Sie HIER weiter.