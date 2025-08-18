Lesetipp/tagesschau.de: Bundesregierung lehnt Zahlungen an frühere Kolonien ab

Auch unter Schwarz-Rot wird es keine Zahlungen an ehemalige deutsche Kolonien geben. Die Regierung lehnt solche Wiedergutmachung ab und beruft sich dabei aufs Völkerrecht. Das begangene Unrecht soll aber aufgearbeitet werden.
Die Bundesregierung will die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit vorantreiben, Wiedergutmachungszahlungen an ehemalige deutsche Kolonien lehnt sie aber weiterhin ab. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, über die zuerst der Tagesspiegel berichtet hat.
