Südafrika bekräftigt seine unerschütterliche Unterstützung für das Recht des sahrauischen Volkes auf Selbstbestimmung

Anlässlich des Afrikanischen Wassergipfels in Kapstadt hat Südafrika erneut seine beständige Unterstützung für das unveräußerliche Recht des sahrauischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit bekräftigt. Getreu seinem Erbe des Kampfes gegen den Kolonialismus hat Pretoria abermals seine Solidarität mit den Befreiungsbewegungen auf dem Kontinent zum Ausdruck gebracht.
Die südafrikanische Ministerin für Wasser und Abwasser, Bebe Magudulela, versicherte der sahrauischen Delegation die Bereitschaft ihres Landes, konkrete Partnerschaften mit der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) aufzubauen, insbesondere im Wassersektor, und die Zusammenarbeit auch auf andere Bereiche von gemeinsamem Interesse auszuweiten.
Adda Brahim Ahmim, der sahrauische Minister für Wasser und Umwelt, betonte die strategische Bedeutung einer solchen Zusammenarbeit in einem Kontext, der durch die Besetzung der Westsahara und die Verringerung der humanitären Hilfe für die sahrauischen Flüchtlinge geprägt ist. Er hob die Bemühungen seiner Regierung hervor, den gerechten Zugang zu Wasser durch eine integrierte Strategie für Produktion, Speicherung und Verteilung sicherzustellen.
Abschließend betonte der sahrauische Minister die Notwendigkeit direkter Unterstützung für die verletzlichsten afrikanischen Länder, insbesondere durch die Finanzierung und Umsetzung nachhaltiger Projekte, um die Souveränität des Kontinents über seine Wasserressourcen zu gewährleisten. (Quelle: africanews.dz)