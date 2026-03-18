Lesetipp/tagesschau.de: Ex-EU-Kommissar muss wegen Mord an Lumumba vor Gericht

Ein 93-jähriger belgischer Politiker soll an der Ermordung des ersten Premierministers des Kongo beteiligt gewesen sein – nun muss er deshalb vor Gericht. Lumumba wurde 1961 getötet, ein Jahr nach der Unabhängigkeit von Belgien.
Weil er bei der Ermordung des ersten Premierministers des Kongos, Patrice Lumumba, mutmaßlich eine Rolle gespielt hat, muss der ehemalige belgische Spitzenpolitiker Étienne Davignon vor Gericht. Die Ratskammer in Brüssel entschied, dass der heute 93-Jährige sich einem Strafprozess stellen muss, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet.
Lesen Sie HIER weiter.