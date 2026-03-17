Kenia hat angekündigt, dass Russland künftig keine kenianischen Staatsbürger mehr über sein Verteidigungsministerium für den Krieg in der Ukraine rekrutieren wird. Dies folgt auf diplomatische Gespräche zwischen den beiden Ländern.
Die Ankündigung wurde von Musalia Mudavadi, Kenias Premier-Kabinettssekretär und Kabinettssekretär für Auswärtige und Diaspora-Angelegenheiten, während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Moskau zusammen mit Sergei Lawrow, Russlands Außenminister, gemacht. Mudavadi erklärte, dass die Vereinbarung zustande kam, nachdem die kenianischen Behörden Bedenken hinsichtlich von Rekrutierungsnetzwerken geäußert hatten, die Bürger in Russlands Militärkampagne in der Ukraine gezogen hatten. „Der Präsident hat mit uns über das Wohlergehen der Kenianer gesprochen, die sich in Russland befinden, insbesondere jener, die an der speziellen Operation beteiligt sind“, sagte Mudavadi. „Und ich möchte klarstellen, dass wir nun vereinbart haben, dass Kenianer nicht mehr über das russische Verteidigungsministerium angeworben werden — sie sind dafür nicht länger zugelassen“, fügte er hinzu. „Es wird keine weiteren Anwerbungen geben.“
Kenianische Beamte erklärten, die Entscheidung folge auf Erkenntnisse der Nachrichtendienste, wonach bereits mehr als 1.000 kenianische Staatsbürger in Rekrutierungskanäle im Zusammenhang mit dem Krieg geraten seien.
Mudavadi fügte hinzu, dass Kenia konsularische Unterstützung für derzeit in Russland befindliche Staatsbürger über offizielle diplomatische Kanäle organisieren werde. „Wir wollen keinesfalls, dass unsere Partnerschaft mit Russland ausschließlich durch die Linse der Agenda der speziellen Operation betrachtet wird“, sagte er. „Die Beziehungen zwischen Kenia und Russland sind wesentlich breiter als das.“
Afrikanische Rekruten im Ukraine-Krieg
Kenia ist nicht das einzige afrikanische Land, das sich mit dem Problem konfrontiert sieht, dass seine Bürger in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen werden.
Berichte der vergangenen zwei Jahre zeigen, dass Rekruten aus mehreren afrikanischen Staaten — darunter Kenia, Südafrika, Simbabwe, Ghana und weitere Länder — in Russlands Kriegsanstrengungen eingebunden wurden, häufig über Netzwerke, die Beschäftigung oder Aufenthaltsmöglichkeiten versprachen.
Einige afrikanische Regierungen haben Untersuchungen oder diplomatische Initiativen gestartet, nachdem bekannt wurde, dass ihre Bürger an die Front geschickt worden waren. In manchen Fällen reisten die Rekruten offenbar nach Russland in der Erwartung ziviler Arbeitsstellen, wurden später jedoch in militärische Einheiten eingegliedert.
Der Krieg hat auch ausländische Freiwillige auf Seiten der Ukraine gesehen, darunter Personen aus Europa, Nordamerika und anderen Regionen, die sich internationalen Verteidigungseinheiten der Ukraine angeschlossen haben.
Das jüngste Abkommen Kenias mit Moskau spiegelt wachsende Bemühungen afrikanischer Regierungen wider, zu verhindern, dass ihre Bürger in den Konflikt hineingezogen werden, während gleichzeitig breitere diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu beiden Seiten aufrechterhalten werden. (Quelle: businessinsider.africa)