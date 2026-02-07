Lesetipp/tagesschau: So geht’s auch! Spaniens Migrationspolitik – Legalisieren statt abschieben

Geschätzt 840.000 Einwanderer leben in Spanien ohne Aufenthaltsgenehmigung. Die Regierung will nun einmalig Hunderttausenden einen legalen Status geben – unter bestimmten Voraussetzungen. Ein Schritt gegen den europäischen Trend.
Voraussetzung: keine Vorstrafen seit 2020
Das Verfahren folgt klaren Regeln. Es richtet sich an Einwanderinnen und Einwanderer, die sich vor dem 31. Dezember 2025 mindestens fünf Monate lang in Spanien aufgehalten haben. Wer seinen Eintrag eingereicht hat, soll umgehend eine vorläufige Arbeitserlaubnis erhalten – branchenunabhängig und gültig in ganz Spanien.Die Regierung rechnet mit einer halben Million berechtigter Personen, andere Schätzungen gehen von mehr als 800.000 aus.
