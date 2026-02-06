USA drohen Afrikas zweitstärkstem Militär wegen Su-57-Deal mit Sanktionen

Die Vereinigten Staaten haben Algerien mit möglichen Sanktionen gedroht, nachdem das Land beschlossen hat, moderne russische Kampfflugzeuge des Typs Su-57 zu kaufen. Dies wirft neue Fragen zu Afrikas Verteidigungsbeziehungen mit Moskau in einer Phase erhöhter globaler geopolitischer Spannungen auf.

Robert Palladino, Leiter des Büros für Nahost-Angelegenheiten im US-Außenministerium, erklärte, Washington sei besorgt über Berichte, wonach Algerien neue Militärausrüstung aus Russland beschaffe. Diese Aussagen machte er während einer Anhörung vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats, wie Militarnyi berichtete.

Algerien, neben Ägypten einer der größten Militäreinkäufer Afrikas, bestätigte 2025, dass es dem Kauf des Kampfjets Sukhoi Su-57E der fünften Generation zugestimmt habe, um alternde Flugzeuge in seiner Luftwaffe zu ersetzen.

Der Deal, der im Februar 2025 offiziell bestätigt wurde, würde Algerien zum ersten ausländischen Kunden dieses Flugzeugtyps machen.

Palladino sagte, die Vereinigten Staaten könnten darauf reagieren, indem sie das Gesetz „Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act“ (CAATSA) anwenden – eine Gesetzgebung, die darauf abzielt, umfangreiche Rüstungskäufe bei Russland zu verhindern.

„Wir arbeiten eng mit der algerischen Regierung an Themen, bei denen wir gemeinsame Interessen haben“, sagte Palladino. „Gleichzeitig gibt es in vielen anderen Fragen erhebliche Differenzen, und dieses Rüstungsgeschäft gehört zu den Punkten, die die Vereinigten Staaten als problematisch ansehen.“ Er fügte hinzu, Washington setze bestehende diplomatische Instrumente ein, „um unsere Interessen zu schützen und das zu stoppen, was wir als inakzeptabel betrachten“.

Strategischer und regionaler Kontext Algerien hat seine Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Gründe dafür sind die Instabilität in der Sahelzone, in Libyen und im weiteren Mittelmeerraum sowie das Bestreben des Landes, seinen regionalen Einfluss zu stärken – insbesondere vor dem Hintergrund einer wahrgenommenen Annäherung der USA an Marokko.

Die algerischen Streitkräfte verfügen über eine der modernsten Luftwaffen des Kontinents, mit einer Flotte, die unter anderem Su-30MKA-Mehrzweckkampfflugzeuge, MiG-29 sowie moderne russische Luftverteidigungssysteme wie die S-300 umfasst.

Russland vertieft Verteidigungsbeziehungen in Afrika Russland unterhält enge militärische Beziehungen zu Algerien und liefert wichtige Ausrüstung für Luftwaffe, Marine und Bodentruppen des Landes.

Die Su-57-Kampfflugzeuge sollen laut Medienberichten bis Ende dieses Jahres ausgeliefert werden. Algerische Piloten absolvieren demnach bereits ihre Ausbildung in Russland, wie aus internen Dokumenten des staatlichen Rüstungskonzerns Rostec hervorgeht.

Jedes Flugzeug soll mit den neuesten elektronischen Kampfführungssystemen vom Typ L-265VE „Khibiny-U“ ausgestattet werden, einschließlich der zugehörigen Führungs- und Kontrollanzeigen. Zusätzlich wurden entsprechende Bord­systeme beim russischen Konzern Concern Radio-Electronic Technologies bestellt.

Business Insider Africa berichtete zudem 2025, dass die Dokumente auch eine Bestellung Algeriens über 14 russische Jagdbomber vom Typ Su-34 bestätigen. Dies unterstreicht den Umfang und die technologische Anspruchshöhe der laufenden Modernisierung der algerischen Luftwaffe.

Heikler Balanceakt Die mögliche Androhung von Sanktionen verdeutlicht den sensiblen Balanceakt, vor dem afrikanische Militärmächte stehen, während sie ihre Beziehungen zu konkurrierenden globalen Partnern ausloten.

Obwohl Algerien in den Bereichen Terrorismusbekämpfung und regionale Stabilität sicherheitspolitisch mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet, hat es dem Druck widerstanden, seine langjährigen Verteidigungsbeziehungen zu Russland zurückzufahren.

Washington warnt afrikanische Regierungen zunehmend davor, dass groß angelegte Waffenkäufe in Moskau Sanktionen nach CAATSA nach sich ziehen könnten – eine Haltung, die in mehreren Ländern bereits zu komplizierten Entscheidungen bei der Beschaffung von Rüstungsgütern geführt hat. (Quelle: Newsletter africa.businessinsider)