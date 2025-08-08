Lesetipp/taz: Hitlers afrikanische Freunde

Auf dem schwarzen Kontinent treffen Reisende aus unseren Breitengraden auf eine grenzenlose Liebe zum Deutschen in seiner bekanntesten Verkörperung.
Wir sind ein bisschen nervös, als wir in Johannesburg landen. Südafrika hat ein ernstes Kriminalitätsproblem, und „Joburg“ ist der Hotspot. Der schwarze Taxifahrer, der uns zu unserer Unterkunft bringt, ist so absurd freundlich, dass wir als Berliner sofort eine Falle wittern. Wer dermaßen gut gelaunt ist, will einen doch abmurksen! Am Ende stellt mein älterer Sohn fest, dass er im ganzen Jahr in Berlin mit noch keinem Fremden so viel Smalltalk hatte wie heute allein mit Alfred, unserem Fahrer.
