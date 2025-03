Lesetipp/taz: Klimakrise in Afrika – Die Mondberge verlieren ihre Eiskappen

JUNI 2024

MÄRZ 2025

FORTLAUFEND:

35423 LICH, 05.03.-29.03.2025: Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga! Ausstellung des Projekts tanzaniart.de mit gut 40 Werken von 23 zeitgenössischen Maler:innen (und einer Fotografin) aus Tansania. Ort: Savanne African Kultur Restaurant, Schloßgasse 8. (Mi-So 17-24 h, So auch 12-15 h). Mehr dazu HIER.

ERLANGEN, 09.-26.03.2025: Internationale Wochen gegen Rassismus, mit einem umfangreichen Programm. Details dazu HIER.

MÜNSTER, bis 27.03. 2025: Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg - Ein vergessenes Kapitel der Geschichte". Ort: Foyer der Volkshochschule, Aegidiistr. 70, 48143 Münster. Die Ausstellung kann in den Öffnungszeiten der Volkshochschule besichtigt werden. Führungen finden am Dienstag, 25.2., 17 Uhr, Freitag, 14.3., 17:30 Uhr und Freitag, 21.3., 16 Uhr statt. Weitere Termine und Führungen in Gebärdensprache auf Anfrage: info@afrikanische-perspektiven.de. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

BERLIN, 12.03.2025 19:30 - 21:30 Uhr: Dokumentarfilm: „CODE DER ANGST“ von Appolain Siewe über die Situation der Homosexuellen in Kamerun. Veranstalter und Ort: Afrika Haus Berlin, Bochumer Straße 25, 10555 Berlin. Mehr dazu HIER.

BAYREUTH, 13.03.2025, 18h30: Konzert Thandeka Mfinyongo (Südafrika). Ort: Iwalewahaus, Bayreuth. Eintritt: frei und offen für die Öffentlichkeit. Mehr dazu HIER.

KAMEN, 13.03.2025: Vortrag des Sudanesen Omer Othman über den Krieg im Sudan. Anschließend liest die südsudanesische Autorin Stella Gaitano aus ihren Erzählungen „Endlose Tage am Point Zero“. Veranstalter: Friedensforum Kreis Unna und VHS Kamen-Bönen. Ort: VHS Kamen-Bönen, Bergstraße 13. Eintritt frei, Anmeldung: Tel. 02307 92420-52 oder E-Mail an Katrin.Haegerling@stadt-kamen.de.

MÜNSTER, 14.03.2025, 19 Uhr: "Afrika im (Welt-)Krieg" - Lesung mit Musik. Sprecher*innen: Agnes Lampkin und Thomas Brückner, Musik: Melchi Vepoyoum. Begleitprogramm zur Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg - Ein vergessenes Kapitel der Geschichte". Ort: Foyer der Volkshochschule, Aegidiistr. 70, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 19.03.2025, 19 Uhr: „Vorgeführt“ – Zur Darstellung kolonialer Kriegsgefangener in Amateur-Fotografien und -Filmen des Zweiten Weltkriegs. Vortrag mit Diskussion mit Prof. Dr. Markus Köster. Begleitprogramm zur Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg - Ein vergessenes Kapitel der Geschichte". Ort: Forum der Volkshochschule, Aegidiistr. 70, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 19.03.2025: Buchpremiere mit Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria): »Dream Count«. Gespräch, Lesung und Signierstunde. Ort: Humboldt Forum, Schloßplatz. Mehr dazu HIER.

BAYREUTH, 22.03.2025, 11h00: Experimental Folk aus Südafrika – Matinée mit Coila-Leah Enderstein & Thandeka Mfinyongo. 15 Euro Eintritt, 5 Euro Schüler & Studierende. Ort: Kammermusiksaal, Steingraeberpassage 1, 95444 Bayreuth. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 24.03.2025, 19h30: „Rassismus ernst nehmen“ - Vortrag mit Dr. Moustapha Diallo im Rahmen der Wochen gegen Rassismus und der Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg - Ein vergessenes Kapitel der Geschichte". Ort: Forum der Volkshochschule, Aegidiistr. 70, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

APRIL 2025

FORTLAUFEND:

BERLIN, bis 27.04.2025: „Planet Afrika. Eine archäologische Zeitreise“: Ausstellung in sechs Modulen. Ort: James-Simon-Galerie. Mehr dazu HIER.

MAI 2025

FORTLAUFEND:

BERLIN, bis 07. 05.2025: A World in Common - 100 Werke der Fotokunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Ort: Amerika-Haus, Hardenbergstraße 22–24. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 28.05.2025, 20h00: Konzert Salif Keita. Ort: rbb, Sendesaal. Mehr dazu HIER

JUNI 2025

FORTLAUFEND:

FISCHBACHTAL/Hessen, 13.-16.06.2025: Afrikanisches Sommerfest - Drei Tage mit Musik, Kultur und Speisen. Veranstalter: Verein Doki’s Advice. Ort: Bolzplatz. Mehr dazu HIER.

BASEL, 18. –22.06.2025: Kunstmesse Africa Basel - Zeitgenössische Kunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Werke sowohl etablierter als auch aufstrebender Künstler:innen aus verschiedenen Regionen Afrikas und der Diaspora. Ort: Ackermannshof. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2025

FORTLAUFEND:

VÖLKLINGEN, bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

FORTLAUFEND:

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.