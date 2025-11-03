Lesetipp/taz: UN-Sicherheitsrat zur Westsahara – „Es geht nicht nur um Ressourcen“

Die Politologin Isabelle Werenfels über Marokkos Autonomie-Plan für die Region und die geopolitischen Gründe, warum es sich damit durchsetzen konnte.
Frau Werenfels, der UN-Sicherheitsrat hat sich dafür ausgesprochen, dass die Westsahara eine autonome Region innerhalb Marokkos werden solle. Wie kommt das?
Isabelle Werenfels: Das ist eindeutig ein diplomatischer Sieg für Marokko, der ohne die Unterstützung der USA so nicht möglich gewesen wäre. Wenn man die Resolution liest, dann sieht man, dass da eine Reihe von eher vagen und vorsichtigen Formulierungen drin sind. Aber insgesamt fällt sie eindeutig zu Gunsten Marokkos aus.
Lesen Sie HIER weiter.