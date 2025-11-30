Die Polizei in Südafrika gab am Samstag bekannt, dass sie vier Männer am Flughafen Johannesburg festgenommen hat, während sie versuchten, über die Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland zu reisen, da der Verdacht besteht, dass sie beabsichtigten, sich der russischen Armee anzuschließen.
Dieser Schritt folgt auf frühere Berichte über 17 südafrikanische Staatsbürger, die in der Ukraine festsitzen, nachdem sie durch falsche Verträge zum Kämpfen an der Seite von Söldnertruppen gelockt wurden.
