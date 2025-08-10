DR Kongo: Der amerikanische Frieden zerbrach schon nach sechs Wochen

Nur wenige Wochen nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen der DR Kongo und der M23 wurde es gebrochen, und erneut sind bewaffnete Kämpfe zwischen den beiden Parteien ausgebrochen.
Am 8. August, am selben Tag, an dem sich Trump zu einem neuen, von den USA vermittelten Friedensabkommen in Afrika beglückwünschte, eroberte die bewaffnete Gruppe M23 im Osten der DR Kongo neue Ortschaften.
Am 27. Juni fand im Oval Office eine Zeremonie zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen der DR Kongo und Ruanda statt, das die M23 unterstützt. Die Kongolesen setzten auf die amerikanische Vermittlung, um einen Waffenstillstand mit der bewaffneten Gruppe zu erreichen, die den Osten dieses riesigen afrikanischen Landes verwüstet. Doch nach weniger als zwei Monaten ist der Frieden gebrochen, und die Rebellenkräfte besetzen neue Ortschaften auf kongolesischem Territorium.
In der Provinz Nord-Kivu kam es am Freitag, den 8. August, den ganzen Tag über zu Gefechten im Verwaltungsgebiet Waloa Yungu. Bewohner mussten aus ihren Häusern fliehen. Die örtliche Zivilgesellschaft befürchtet, dass die M23 die strategisch wichtige Stadt Pinga einnehmen will.
Der Sprecher der Regierung von Süd-Kivu prangerte den Bruch des Waffenstillstands durch die AFC/M23 an.
Außerdem kam es auch in Süd-Kivu zu weiteren Kämpfen im Gebiet von Fizi, in Kipupu und Mikenge, wie RFI berichtet.
Einige Ortschaften – Kamanyola, Ciruko und ein Teil von Mulamba – werden derzeit von den Rebellen besetzt.
Trumps Auffassung von Frieden erweist sich als zu vereinfachend und ignoriert die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Ein Frieden, der nicht die Interessen beider Seiten berücksichtigt, kann niemals von Dauer sein. Für den US-Präsidenten ist ein Friedensnobelpreis daher noch in weiter Ferne. (Quelle: Irna)